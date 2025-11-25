Slušaj vest

Jelena Bin Drai udata je za šeika Saida bin Draia, sa kojim ima četvoro dece. Porodica živi u Dubaiju, u raskošnoj palati koja ima direktan izlaz na privatnu plažu. Njihova kuća nalazi se u ekskluzivnom delu emirata, Palm Džumeira, gde s jedne strane prolazi put, a s druge se pruža privatna obala.

Porodica Bin Drai poseduje luksuznu vilu, ali i privatno obdanište, bolnicu i kozmetičke salone, što čini deo njihovog bogatog poslovnog imperija. Samo imanje prostire se na nekoliko hiljada kvadrata, a procenjuje se da njegova vrednost doseže stotine miliona dolara.

Palatu čuvaju 24-časovno obezbeđenje i policija, dok su ulaz i okolina uređeni sa raznovrsnim biljkama i palmama, a visoke ograde u potpunosti čuvaju privatnost porodice.

Boravak u vrtiću 4.000 evra

Boravak u njihovom privatnom vrtiću košta 4.000 evra (16.400 dirhama), a deci se pruža stručna nega, kvalitetni obroci i luksuzni enterijer – tapete iz Portugala, tepihe iz Amerike i podove od materijala iz Nemačke.

Svi Jelenini privatni biznisi smešteni su u neposrednoj blizini palate, uključujući i privatnu bolnicu porodice Bin Drai. Osim toga, Jelena vodi luksuzni modni brend, kao i dva kozmetička salona.

Mladoženja platio mladu milion dolara

Par je bio u vezi četiri godine pre nego što su odlučili da se venčaju, a sudbonosno "da" izgovorili su 2007, na ceremoniji kojoj je prisustvovalo oko 300 zvanica iz celog sveta. Kako je nekadašnja manekenka otkrila, sve je bilo u znaku broja četiri.

- Venčali smo se 4. aprila, u četiri posle podne. Zabavljali smo se četiri godine, Saidov broj dresa kad igra polo je 4, a želimo četvoro dece - rekla je tada Jelena.

Na intimnom slavlju, koje se odigralo u kući Saidovog oca u Dubaiju, ispoštovani su i srpski i arapski običaji, ali najzanimljivija je bila "prodaja mlade" u režiji Jeleninog brata.

- Dobio je veliki aplauz kad se obratio prisutnima: "Samo da znate, dragi gosti, pre nego što počnem da prodajem mladu moja sestra za mene nema cenu. Ali, ajde, krenimo sa milion dolara." Suprug Jelene Bin Drai je na to opsovao na tečnom srpskom.

- U međuvremenu moj suprug je zvao moju majku Vasilije da mu pomogne, a ona mu je doviknula: "Možeš i za džabe da je dobiješ, samo je već jednom vodi!". Peđa je sutradan ujutro došao da vrati Saidu pare jer je mislio da se moj suprug šalio kad mu je stavio svežanj novčanica u džep. Samo on i Said znaju za koliko novca me se familija Jakovljević napokon rešila - rekla je Jelena koja je svojevremeno otkrila kako izgleda brak sa šeikom.

- Uvek svečano, kao i slava i Božić ili bilo koji islamski praznik. U našoj kući se sve slavi i poštuje po običajima koji nalažu. Farbaju se jaja, sprema se domaća srpska hrana, deca se kucaju jajima. Celu tradiciju iz Srbije smo preneli ovde - izjavila je svojevremeno Jelena.

