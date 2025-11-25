Slušaj vest

Suzana Mančić pojavila se na jednom prestoničkom događaju u glamuroznom izdanju. Voditeljka je za ovu priliku obukla plavu satensku bluzu, zelene pantalone i skupu braon bundu.

Suzana ističe da je srećna što i dalje važi za jednu od najstilizovanijih žena na domaćoj javnoj sceni.

1/6 Vidi galeriju Naxi radio Foto: Damir Derviašagić

- Ja sam srećna što važi za jednu od najstilizovanijih žena sa javne scene. To je valjda neki "X" faktor, činjenica je da vam još nisam dosadila. Nema tajne, sve se zna. Zna se da sam dobro raspoložena, da volim ljude, da volim medije, otvorena sam za svaki razgovor - rekla je Suzana na početku.

Smrt Ljiljane Jorgovanović ju je zatekla

- Ja se sa njom nisam lično poznavala, ali njeno ime je veliko i poznato, iznenadila me je vest da je tako rano i iznenadno otišla.

Suzana je otkrila šta najviše voli da sluša u kolima, a onda je spomenula i svoju muzičku karijeru koju nije nastavila.

- U kolima slušam Čolića "s kime spavaš, a koga sanjaš". Moja pesma se ne pušta na radio stanicama, odavno ne snimam, ali iza sebe imam lepe projekte. Ja sam bila rastrzana između svojih talenata i interesovanja. Ni za čim ne teba žaliti, imam lepu karijeru iza sebe, ali nikad nije kasno.