Željko Samardžić otkrio je za medija da nije znao koje je sve za njega pesme napisala poznati tekstopisac Ljiljana Jorgovanović, već da je tu informaciju saznao tek nakon njene smrti.

- Bilo mi je značajno kada sam čuo svoju pesmu na radiju. Osećao sam se tako ponosno, ne samo ja, nego i moja majka tada. Sada je drugo vreme.

O smrti Ljiljane Jorgovanović

- Ja nisam čak ni znao koje je ona sve pesme za mene napisala, sarađivao sam sa Marinom, prijatno sam se iznenadio. Ona je bila desna ruka Marine Tucaković.

Darko Lazić progovorio je o lažnoj svadbi na kojoj je pevao, međutim, Željko Samardžić smatra da njemu nije mesto na takvim događajima.

- Nikad nisam čuo za te lažne svadbe. Ne znam koliko se ja tu uklapam. To je za ove mlađe. Promenila se ne samo scena, nego i publika - rekao je Samardžić za Kurir.

