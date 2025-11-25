Slušaj vest

Pevač Haris Berković, bivši dečko Rade Manojlović, odgovarao je na pitanja o pevačici, što je izazvalo talas kritika i uvreda na njegov račun.

Na pitanje o tome šta misli o Radinom gostovanju na koncertu jednog njegovog kolege, Berković je dao diplomatski i pomalo suzdržan odgovor, koji, ipak, nije umirio korisnike društvenih mreža.

"Šta će on da kaže, živeo je na njen račun, plaćala mu je kockarske dugove...", "Sram ga bilo, da mu nije bilo Rade!", "Suze mu na oči čim pomene Radu. Još je voli.", "Pogledajte mu facu dok priča o Radi" - i drugi.

1/5 Vidi galeriju Rada Manojlović Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Govorio o Radi

Inače, na pitanje o Radinom dolasku u Sarajevo, Berković je rekao:

- Sve najbolje, drago mi je da se održavaju takvi programi. Nigde nema pesme kao u Bosni! Drago mi je da je tako, neka zapevaju, nek bude sve super.

1/7 Vidi galeriju Haris Berković i Rada Manojlović Foto: Dragan Kadić, Marina Lopičić

A kada su ga upitali šta misli ako budu otpevali duet koji su on i Rada snimili, odgovorio je kratko:

- Šta god im je volja, samo nek je veselo.

kurir / informer

Pogledajte dodatni snimak: