Voditeljka Bojana Lazić ne može da sakrije sreću budući da ima veliki razlog za slavlje danas. Ona je tačno u ponoć iznela tortu i upalila rođendansku svećicu sinu Mateji koji danas puni 16 godina.

Voditeljka "Pinkovih zvezda" objavila je detalje iz porodičnog doma, kada je napravila selfi sa sinom ispred njegove rođendanske torte.

Bojana Lazić sa sinom Foto: Printscreen Instagram, Kurir

- Zauvek zajedno. Tačno u ponoć. Moj sin je napunio 16 godina - napisala je ponosna Bojana.

Ona je zatim objavila i jednu fotku iz porodičnog albuma, gde je napisala koliko joj on znači.

- Srećan rođendan Mateino moj jedini. Ti si moj život, ti i ja smo tim za koji ću se zauvek boriti - stoji u opisu fotografije.

Pomirila se sa bivšim

Bojana je pričala otvoreno o pomirenju sa bivšim dečkom, te opet cvetaju ruže.

- Velika ljubav je u pitanju, posle svađe dođu ta velika pomirenja. Ja uvek imam udvarače, od kako znam za sebe. To je kompliment za svaku ženu. Ne padam više na lepe reči i usputne udvarače, a posebno ne na društvenim mrežama. Vrlo dobro znam šta hoću, a šta neću. Lepo je čuti kompliment ali mi apsolutno ništa spektakularno ne znači. Mislim da me se plaše da priđu uživo, dok su na mrežama veoma jaki - rekla je Bojana za "Blic", pa dodala:

Ja emotivnog gospodina pravog imam, da bude pravi muškarac u pravom smislu te reči, da je psihički stabilan i sposoban. Da vrlo dobro zna šta želi u životu.

Kurir.rs

