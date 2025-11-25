Slušaj vest

Voditeljka Bojana Lazić ne može da sakrije sreću budući da ima veliki razlog za slavlje danas. Ona je tačno u ponoć iznela tortu i upalila rođendansku svećicu sinu Mateji koji danas puni 16 godina.

Voditeljka "Pinkovih zvezda" objavila je detalje iz porodičnog doma, kada je napravila selfi sa sinom ispred njegove rođendanske torte.

- Zauvek zajedno. Tačno u ponoć. Moj sin je napunio 16 godina - napisala je ponosna Bojana.

Ona je zatim objavila i jednu fotku iz porodičnog albuma, gde je napisala koliko joj on znači.

- Srećan rođendan Mateino moj jedini. Ti si moj život, ti i ja smo tim za koji ću se zauvek boriti - stoji u opisu fotografije.

Pomirila se sa bivšim

Bojana je pričala otvoreno o pomirenju sa bivšim dečkom, te opet cvetaju ruže.

- Velika ljubav je u pitanju, posle svađe dođu ta velika pomirenja. Ja uvek imam udvarače, od kako znam za sebe. To je kompliment za svaku ženu. Ne padam više na lepe reči i usputne udvarače, a posebno ne na društvenim mrežama. Vrlo dobro znam šta hoću, a šta neću. Lepo je čuti kompliment ali mi apsolutno ništa spektakularno ne znači. Mislim da me se plaše da priđu uživo, dok su na mrežama veoma jaki - rekla je Bojana za "Blic", pa dodala:

Ja emotivnog gospodina pravog imam, da bude pravi muškarac u pravom smislu te reči, da je psihički stabilan i sposoban. Da vrlo dobro zna šta želi u životu.

