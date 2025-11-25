Slušaj vest

Među brojnim pevačima koji su se danas, 25. novembra pojavili na pres konferenciji povodom najave njihovih nastupa tokom novogodišnjih praznika na crnogorskom primorju, bila je i pevačica Sara Jovanović.

Ona je na početku otkrila zbog čega se povukla s javne scene, i zbog čega je nije bilo neko vreme.

- Uhvatila sam sebe da sam počela sve da radim po automatizmu, a ne bi trebalo budući da je ovo kreativan posao. Zato mi je bila potrebna pauza. Čime god da se baviš ona je uvek dobrodošla - rekla je ona.

Na konstataciju medija da je nisu zaobišli skandali i onda kada se nije javno eksponirala, ona se doslovno začudila, a na pomen Milice Pavlović je samo prevrnula očima, prenose mediji.

- Ne znam da li ona plaća ljude da pitaju ovakva pitanja ili to dobro prolazi, rekla sam šta sam imala - istakla je pevačica i završila priču o ovom sukobu.

Takođe je pratila javne rasprave, pa se dotakla i aktuelni sukob Kije i Kaće Živković.

- Pratila sam javne skandale, ali nisam toliko duboko zalazila i ne znam šta je tu srž problema. Kija je odala? Kao da trenutno gledam neku seriju, ali nisam upućena. Tu je uvek 50-50, nikada nije samo jedna strana kriva. Ali samo njih dve znaju šta se tu dešavalo - rekla je Sara pred okupljenim medijima.

Drama Kaće i Kije

Podsetimo, nakon što je Kija otkrila ko je partner Katarine Živković sa kojim ima dete, ovaj sukob ne jenjava. Svakodnevno svedočimo kako jedna o drugoj piše javno stvari koje je trebalo da ostanu među njima.

Nakon otkrivanja identiteta njenog partnera Kaća izjavila da je Kija bila ljubavnica oženjenom žandarmu.

- Hvala svima na savetima da ćutim i budem dostojanstvena, znam da ste dobronamerni i da mi želite dobro ali meni je zaista žao, ja to ne mogu. Za mene je dostojanstvo kada branite vaše i kada ne date na vašu porodicu koju ste vi birali takvu kakva jeste. Ja sa svoju birala, ona je za mene svetinja. Trudila sam se svih ovih godina da privatnost sačuvam za sebe dok ona nije rešila da progovori iako su svi znali ali su poštovali moju želju da se ne eksponiram, i stojim iza svih svojih reči i odluka.

Ista ta Kristina Kockar je svoju krsnu slavu umesto sa svojom porodicom i prijateljima proslavljala sa mojim suprugom i sa mnom da bi sada iznosila najgore stari o nama, tačnije o njemu, a bila je primljena, prihvaćena i poštovana od strane istog tog mog supruga kog sada pljuje. Udarila je na mene, na moju porodicu i na moje dete-opcija ignore ne postoji. Postavicu još jednom pitanje - kako ti se zove oženjeni ljubavnik, suspendovani pripadnik žandarmerije blizak onoj koju ne poznaješ, ali sa njom pretiš.

