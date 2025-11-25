Slušaj vest

Pevačica Mirjana Aleksić postala je poznata kroz takmičenje "Zvezde Granda", a iako su joj predviđali blistavu karijeru, ona se povukla sa estrade i posvetila porodici. Mirjana sada uživa u braku sa čovekom iz inostranstva.

Mirjana Aleksić upoznala je svoju srodnu dušu u Alanji, udala se za njega u strogoj tajnosti, a pisalo se da zbog milionera već pet godina živi na relaciji Srbija - Turska.

Jednom prilikom je pevačica otkrila da ona sa suprugom živi u Bogatiću, te da on nije bogataš kako se pričalo.

- Suprug i ja živimo u Bogatiću. Odemo samo u Tursku na letovanje. Neko vas je opasno slagao da je moj muž milioner - rekla je Mira i dodala:

1/5 Vidi galeriju Mirjana Aleksić učestvovala je u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda", a žiri je osvojila raskošnim glasom. Iako su joj predviđali blistavu karijeru, ona se povukla sa estrade i posvetila porodici Foto: Nesa Videal, Printscreen

-Ne znam što je to toliko bitno. Iz Turske je i to je sve što mogu da kažem. Došao je na jedan festival pre nekoliko godina i upoznali smo se u avionu. Supruga je privukla smirenost koju imamo u Bogatiću. Zato se ovde i preselio. U Istanbulu je sve bučno i užurbano, želeli smo da pobegnemo od gradske vreve.

Mirjana o majčinstvu

Pevačica je dobila ćerku kojoj je dala ime Maja, a otkrila je da je strog roditelj.

-Stroga sam majka, šta ću. Takvi su bili i moji roditelji, takvi su i danas. Ne izgledam strogo, ali takva sam, malo tamo, malo ovamo. Ne možeš sve da trpiš i da držiš u sebi, moraš malo i sebi da ugodiš –ispričala je pevačica.

Njen muž o Srbiji

- Sada je Beograd kao moj grad i nema razlike između Istanbula i Beograda. Navikao sam se na život ovde, jer dolazim često. Jako mi se sviđa ovde - rekao je Mirin muž.