Uroš Stanić, aktuelni učesnik Elite 9, ne prestaje da izaziva pažnju javnosti svojim iskrenim stavovima i hrabrošću da se suprotstavi svima.

Popularnost je stekao upravo zbog toga što se ne libi da u svakom trenutku iskaže svoje mišljenje.

Od trenutka kada je ona ušla u vezu sa Borislavom Terzićem Terzom, Uroš je konstantno kritikovao njen postupak, ističući da to nije u redu.

Bio sa oženjenima

Ironija je u tome što je sam on, pre ulaska u Elitu 8, javno priznao da je tokom pauze između sezona bio u vezama sa više oženjenih muškaraca.

U emisiji je čak isticao da je uživao dok je raskrinkavao njihove afere, dok su se oni morali objašnjavati svojim ženama.

Ipak, danas ne preza da moralizuje Sofiju i često je proziva zbog glasina o njenim ljubavnim vezama sa oženjenim muškarcima.

- Imao sam situaciju da mi se trudna žena javila, bila je osmi mesec trudnoće, rekla mi je: "Da li bi ti vodio ljubav sa mojim mužem, a da gledam?". To je bila jedna od tih situacija na koje nisam pristao. Imao sam situacije sa jednim dečkom, njegova devojka je htela da vidi kako to izgleda, pa sam je obučio da radi to malo bolje. Učiteljica sam ljubavi, pokazao sam joj šta treba da radi sa dečkom.

- Pričao si o tome da su te muvali oženjeni muškarci, ima li ih s javne scene? - pitao je voditelj.

- Ima s javne scene, jedan glumac, i dalje je u braku. To mi je taj jedan lik s javne scene, imao sam mnogo ovih nebitnijih i propratnih... u Eliti sam razotkrivao moje bivše momke, unutra sam uživao, a oni su ženama objašnjavali šta i kako - dodao je Stanić u emisiji "Intimna pitanja".

