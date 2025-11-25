Slušaj vest

Pevačica Tijana Dapčević je otkrila da se više ne druži sa koleginicom Jelenom Karleušom i da to više nije ona osoba koju je, kako je istakla, mnogo volela.

Ona je za Scandal! odgovorila na pitanje šta misli o Jeleni, kao i razlozima zašto više ne govore.

– Ona je neko ko je nekom trenutku izmislio šoubiznis, neko ko je mogao da bude – ćao, ali sada više ne može – rekla je Tijana za Scandal!, a na pitanje novinara zašto, Tijana je nastavila:

– A Zašto? Zato što to više nije Jelena koju ja poznajem. Odavno to više Jelena koju ja poznajem i imala sam priliku da se družim s njom pre mnogo godina i mnogo sam je volela – rekla je Dapčevićka.

– Pazi, mnogo sam je volela, ali, mislim da se doktor Džekil i Mister Hajd se desio, nemam emociju, zaista nemam emociju prema njoj – rekla je Tijana, dodajući da joj ne bi bio problem da sa Karleušom nekada porazgovara, ali to nije to i nema emociju.

Šta znači kada za nekog kažemo "Doktor Džekil i gospodin Hajd"?

Jezički izraz „doktor Džekil i mister Hajd“ potiče iz kratkog romana Roberta Luisa Stivensona "Neobičan slučaj doktrora Džekila i mister Hajda" i znači da osoba ima dve potpuno suprotne strane ličnosti i to uglavnom jednu dobru, mirnu i pristojnu (Dr Džekil) i drugu mračnu, agresivnu ili nepredvidivu (gospodin Hajd).