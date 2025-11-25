Slušaj vest

Sandra Janković (18) doživela je peh na sceni "Zvezda Granda". Osim što je zaboravila tekst pesme koju je pevala, Sandri se i slošilo, te je ostala bez vazduha, a sve kao posledica velike treme zbog prvog javnog nastupa. Ona je sada govorila na brojne teme, a otkrila je i detalje o njenom privatnom životu koje javnost nije znala.

– Ne bavim se muzikom i drago mi je da sam dobila priliku da se pojavim ovde - rekla je Sandra i dodala:

– Od kad znam za sebe volim muziku, a dolazak ovde je ostvarenje mog sna.

Sandra je poželela da otkrije jednu anegdotu iz detinjstva, a koja se tiče ovog muzičkog formata.

– Nismo imali internet nego smo ga krali od komšinice. Popnem se na trešnju svake subote, i kradem internet da bih na svom minijaturnom telefonu gledala “Zvezde Granda“, a sada nastupam na toj istoj sceni - ponosno je istakla.

Evo kako je odlučila da dođe u “Zvezde Granda“

– Tog 21. maja sam samo ustala, isfenirala se i odlučila da odem na audiciju. Iako sam imala tremu, savladala sam je i evo me ovde– dodala je Sandra.

Takmičarka inače pohađa srednju školu, a cilj joj je da upiše Fakultet za dizajn, kako bi se jednog dana posvetila i kreiranju odeće.

– Volela bih da i to radim uz pevanje, ne bih mogla da odaberem samo jedno– priznala je pa otkrila još jedan svoj hobi.

Pišem pesme, radim uveliko na njima, i nadam se da ću ih jednog dana predstaviti publici- rekla je Sandra.

Stajlingom oborila s nogu

Pored njenog talenta, svima je zapao za oko i njen ekstravagantan stajling, kao i tetovaža na ruci, posvećena dečku.

- Jako mlada sam je uradila, ona je za dečka sa kojim sam i sad, on je moj prvi dečko. Ne znam da li je to bila ispravna odluka, ali tetovaža je tu i ostaće tu. On je meni jako važan deo života i uvek će tako biti- iskreno je rekla ona.

