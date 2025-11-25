Maja Marinković i Murat plešu
OPASAN FLERT MAJE MARINKOVIĆ I MURATA! Zaplesali kao par iz spota, vrele poze fascinirale gledaoce
Veliki šef je ove večeri probudio učesnike domaćim hitovima, što je posebno obradovalo pojedince.
Maja Marinković i Murat odmah su skočili na noge i počeli zajedno da izgraju u dnevnoj sobi.
Oni su izgledali kao par iz spota i sjajno su se uklopili, pa nema sumnje da će se i vama svideti ovaj performans.
Foto: Printscreen
