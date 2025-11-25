Slušaj vest

Starleta Maja Marinković koja trenutno boravi u rijaliti programu "Elita 9" požalila se cimerima na problem sa zadnjicom koju je povećala silikonskim filerima.

Naime, Maja je u razgovoru sa Urošem Stanićem i Filipom Đukićem otkrila da je veoma zabrinuta i da mora da ode kod doktora.

- Ne znam šta da radim, možda ga izvadim skroz. Imam problem, ne znam zašto me ne vode na kontrolu, imam dva materijala. Gore mi je silikon, dole su mi fileri. Moraju da se prate ti materijali - izjavila je Maja Marinković.

Na Uroševe komentare da joj je zadnjica loše urađena i da joj silikoni stoje bliže kukovima, Maja je rekla:

- Nemam mast, nema šta da drži. Mršava sam, a ne želim da se ugojim! Moram kod doktora. Platila sam 4.000 evra silikon i filere po 500, to je 5.000 evra. Doktor je odličan, nego ne može da drži. Izvadiću ga - istakla je Maja Marinković nakon Uroševih i Filipovih kritika.

Kako kaže, verovatno će morati na drugi operaciju.

- Ništa, fileri, to mora da se dopuni, ali nisam imala više prostora - otkrila je Maja cimerima.

- Jedan ti je veći, drugi manji - konstatovao je Asmin Durdžić.

Pala u Eliti 9

1/8 Vidi galeriju Maja Marinković Foto: Boba Nikolić

Inače, rijaliti učesnica Maja Marinković se saplela i svom težinom pala na betonski pod u dvorištu ''Elite 9''.Ona se, naime, saplela o stvari koje je njena cimerka, Aleksandra Babejić, iznela u dvorište, zbog čega je izgubila ravnotežu. Tom prilikom povredila je oba kolena, a ukućani koji su se u tom trenutku zatekli u blizini odmah su joj pritrčali u pomoć.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: