Slušaj vest

Starleta Maja Marinković koja trenutno boravi u rijaliti programu "Elita 9" požalila se cimerima na problem sa zadnjicom koju je povećala silikonskim filerima.

Naime, Maja je u razgovoru sa Urošem Stanićem i Filipom Đukićem otkrila da je veoma zabrinuta i da mora da ode kod doktora.

- Ne znam šta da radim, možda ga izvadim skroz. Imam problem, ne znam zašto me ne vode na kontrolu, imam dva materijala. Gore mi je silikon, dole su mi fileri. Moraju da se prate ti materijali - izjavila je Maja Marinković.

Na Uroševe komentare da joj je zadnjica loše urađena i da joj silikoni stoje bliže kukovima, Maja je rekla:

- Nemam mast, nema šta da drži. Mršava sam, a ne želim da se ugojim! Moram kod doktora. Platila sam 4.000 evra silikon i filere po 500, to je 5.000 evra. Doktor je odličan, nego ne može da drži. Izvadiću ga - istakla je Maja Marinković nakon Uroševih i Filipovih kritika.

Kako kaže, verovatno će morati na drugi operaciju.

- Ništa, fileri, to mora da se dopuni, ali nisam imala više prostora - otkrila je Maja cimerima.

- Jedan ti je veći, drugi manji - konstatovao je Asmin Durdžić.

Pala u Eliti 9

Maja Marinković Foto: Boba Nikolić

Inače, rijaliti učesnica Maja Marinković se saplela i svom težinom pala na betonski pod u dvorištu ''Elite 9''.Ona se, naime, saplela o stvari koje je njena cimerka, Aleksandra Babejić, iznela u dvorište, zbog čega je izgubila ravnotežu. Tom prilikom povredila je oba kolena, a ukućani koji su se u tom trenutku zatekli u blizini odmah su joj pritrčali u pomoć.

Ne propustiteRijalitiMAJA MARINKOVIĆ SE POVREDILA U ELITI 9! Pala na betonski pod, pa jaukala od bolova... Cimeri hitno pritrčali u pomoć
Maja Marinković na Elitoviziji
StarsSA MISICOM IŠAO U CRKVU, A SVI BRUJE O INTIMNOM SNIMKU SA MAJOM MARINKOVIĆ! Ovo je lepotica koju je ljubio Ćaletov sin: Evo šta je zbog nje uradio na SVOM TELU
2365967-porse2-edit.jpg
Stars"FILIPA NE ZANIMA TEODORA, HOĆE DA POVREDI BEBICU" Slađa Poršelina otkrila Đukićevu igru: Napolju ima devojku!
Slađa Lazić
StarsKO JE ĆALETOV SIN ZA KOGA TVRDE DA IMA SNIMAK INTIMNOG ODNOSA S MAJOM MARINKOVIĆ?! Bio s pola estrade, bahanališe se besnim kolima, a evo odakle mu silan novac
Nikola Keljanović Ćaletov sin

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima:

STARS EP566 Izvor: kurir tv