Petar Mitić i Ivana Pavković, kao roditelji tri sina, otkrili su da li priželjkuju ćerku, što je Petru bila bolna tema, jer tvrdi da su Vujadin, Vuk i Vojin mamini sinovi.

Kao i mnoga estradna lica, ovaj par pomoć oko dece ima od dadilje koju danas smatraju članom porodice.

- Bolna mi je tema, jer vidim da su ženska deca više vezana za očeve. Naši sinovi su samo: ‘Mama, mama, mama’. Polazim od sebe, majka mi je bila na prvom mestu u odrastanju. Čak i ‘kradem’ sinove da se mazim sa njima kad Ivana nije tu. Što se mene tiče, spreman sam za još jedno dete, ali Ivanu ćemo da pitamo. Neka su živi i zdravi, svi nam pomažu, imam divnu svekrvu, a pomaže nam i jedna žena koju smo zavoleli kao da nam je rod. Deca su opuštena s njom i ne brinemo kada ih ona čuva. Razgovor sa njom je bio vrlo detaljan, bili smo skeptični, ali se nijednog trenutka ne kajemo. Dobro je da, čim mi uđemo u stan, njih Gaga više ne interesuje - rekao je Petar.

"Navijamo ipak za muzičku karijeru"

Da krv nije voda, dokazuje i talenat najstarijeg sina Vujadina, koji svira klavir i jedan je od boljih u klasi, a uz to trenira i fudbal.

- Navijamo ipak za muzičku karijeru. Kao mali imao je dve leve noge, taj fudbal je više da se lepo razvije. Sam je počeo klavir da svira, kao mlađi je pevao i udarao po kutijama. Insistirao je da ide u muzičku školu, nećemo da ga hvalimo. A što se tiče Vuka i Vojina, ni tokom trudnoće nismo znali da li su jednojajčani ili dvojajčani, to je bila enigma. Sad počinju sa pitanjima, toliko je zabavno, pitaju stvari na koje ni mi nemamo odgovor, ma šou - rekla je Ivana za Alo!

Oni važe za jedan od najskladnijih parova na estradi

Petar Mitić i Ivana Pavković su godinama u skladnom braku, a svojevremeno se pojavila informacija da se razvode.

Zbog pevačevih "ispada sa ženama" se spekulisalo o njihovom razvodu, a Petar je jednom prilikom progovorio o tome.

- Jeste odjeknula vest da se Ivana i ja razvodimo, a jako je zanimljivo da je Ivanu zvala novinarka. Nas dvoje smo u tom momentu bili u krevetu, mazili smo se, češkali, pričali i Ivana me je zbunjeno pogledala i rekla: "Mi se razvodimo" - prisetio se Petar nedavno.

