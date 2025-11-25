Slušaj vest

Pevačica Rada Manojlović ponovo je srećna u ljubavi, a sada je progovorila o novom dečku, i tom prilikom je otkrila kako njen otac gleda na njenu novu emotivnu vezu.

Da li miriše na udaju - pitao je Ognjen Amidžić.

- Taman sam htela malo da presečemo, da odvedemo priču u nekom dugom pravcu, ja prosto ne znam da se ponašam jer su gosti normalni, ja sad moram da se smirim - istakla je Rada.

Na pitanje da li joj u ljubavi cvetaju ruže, ona je zapevala i dodala:

- Priznala sam da imam dečka, ali moglo je da ostane nedorečeno.

- Da li se tati dopada momak ili mu se ne sviđa jer ne pije - glasilo je pitanje, na šta je Rada odgovorila:

- Trebalo je da dođe u emisiju, ali bio je trezan. Tata je srećan kad sam ja srećna. Trudim se da budem normalna i da imam normalne odgovore.

"Mnogo je lep"

Podsetimo, Rada uživa u ljubavi sa muškarcem koji nije deo estrade, zbog čega je Manojlovićeva veoma zadovoljna.

- Istina je da krijem dečka. On je mnogo lep, ja bih volela da ga pokažem javnosti, ali on nije javna ličnost i nije u fazonu da se slika i snima. Mi smo već više od dve i po godine zajedno, to je jedan ozbiljan period naročito za nekog ko se bavi ovim poslom. On me je upoznao u svim fazama i mnogo mi se sviđa što nije deo estrade - rekla je Rada za Hype TV.

