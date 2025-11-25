Slušaj vest

Pevačica Katarina Živković večeras je gost u Amidžiju, a na samom početku voditelj je pitao o svađi sa Kijom Kockar.

Kaća Živković i pobednica "Zadruge 1", Kristina Kija Kockar, bile su najbolje drugarice, a onda je prijateljstvo puklo.

Katarina Živković u emisiji "Amidži šou" progovorila je o svađi sa bivšom drugaricom Kijom Kockar. Katarina Živković rekla ju je Kija provocirala godinu dana.

Foto: Printscreen

- Šta je uzrok te svađe? - pitao je voditelj Ognjen Amidžić.

- To su ta estradna prijateljstva, bila sam pogođena, razočarana, isprovocirana... Te provokacije trajale su godinu dana. Mnogo je tu negativne energije bilo, dosta laži sa njene strane. Zaista se ne bih vraćala, sve je to bilo baš bolno za mene. Nakupila sam se te loše energije, ali toga više nema - istakla je Katarina Živković.

Na pitanje da li postoji šansa da se pomire, kratko je rekla:

- Ostavljam ružnu prošlost iza sebe - izjavila je Katarina Živković, a potom ju je Ognjen upitao da otkrije ime poznate osobe koju je Kija Kockar ogovarala kada ste bile same.

- Ne, uglavnom je pričala o receptima za kolače i ručkove - rekla je Katarina.

Drama Kaće i Kije

Podsetimo, nakon što je Kija otkrila ko je partner Katarine Živković sa kojim ima dete, ovaj sukob ne jenjava. Svakodnevno svedočimo kako jedna o drugoj piše javno stvari koje je trebalo da ostanu među njima.

Nakon otkrivanja identiteta njenog partnera Kaća izjavila da je Kija bila ljubavnica oženjenom žandarmu.

- Hvala svima na savetima da ćutim i budem dostojanstvena, znam da ste dobronamerni i da mi želite dobro ali meni je zaista žao, ja to ne mogu. Za mene je dostojanstvo kada branite vaše i kada ne date na vašu porodicu koju ste vi birali takvu kakva jeste. Ja sa svoju birala, ona je za mene svetinja. Trudila sam se svih ovih godina da privatnost sačuvam za sebe dok ona nije rešila da progovori iako su svi znali ali su poštovali moju želju da se ne eksponiram, i stojim iza svih svojih reči i odluka.

