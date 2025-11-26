Slušaj vest

Darko Lazić nastupao je u jednom beogradskom lokalu, a tom prilikom je progovorio je i o saobraćajnoj nesreći koju je nedavno doživeo u Beogradu kada se na auto-putu sudario sa autobusom. Ovo je bila samo jedna u nizu saobraćajki u kojoj je učestvovao.

- Saobraćajna nezgoda je ružna stvar koja se desila. Naravno nije dobro, idemo dalje, živi samo, zdravi smo. Snimio sam reklamu za auto delove. "Stvarno misliš da neko ima toliko delova koliko ja mogu da slupam" - rekao je Darko.

"Moj život je kao film"

Pevač je istakao da bi se o njegovom životu mogao snimiti film.

- Zavisi u kom filmu i koji je žanr. Nisam nikad glumio. Moj život ima neku filmsku priču. Verovatno će nekada neko napisati neku priču o meni.

O lažnoj svadbi

Lazić je pričao i o lažnoj svadbi na kojoj će nastupati. Darko kaže kako mu se ideja dopala, ali i da su mu ponudili da bude mladoženja.

- To je nešto novo što su ljudi počeli da prave. Meni se to jako dopalo. Pitali su me da li da budem mladoženja, da vozim mladence ili da budem pevač. Jedna lepa organizacija. Novo iskustvo meni i nešto drugačije - našalio se Darko.

All inclusive 70 evra

Na lažnoj svadbi se obavezno plaća ulaz i cena je 70 evra, sve je all inclusive.

- Koliko puta si čuo, niko ne više ne zovem na svadbe, prošla je naša generacija? Voleo bih da se obučem elegantno, da se provedem, ali gde? E, pa reci 'da'! Mi ti donosimo svadbu, pravu pravcatu. Biramo mladence, kumove, imamo muziku, ples, romantiku, sve. A ono što je najluđe, niko se stvarno ne udaje ni ženi, pisalo je u tom oglasu.