Slušaj vest

Igor Kojić, sin pevača Dragana Kojića Kebe, proslavio je krsnu slavu 25. novembra Svetog Jovana Milostivog. Na društvenim mrežama pojavila se fotografija sa privatnog okupljanja na kojoj se vidi da je Kojić ugostio najbliže prijatelje.

Na slici koju je objavila Snežana Borjan, supruga fudbalera Milana Borjana, vidi se njen muž u društvu Igora ispred svečane slavske trpeze. U opisu fotografije kratko je pisalo: „Srećna slava, kume“.

Inače, na slici se vidi kako je Igor poslužio pečenje i sarmu prijateljima na šanku.

Igor Kojić Foto: Printscreen/Inatagram

Pohvalio se novom devojkom

Podsećamo, Igor Kojić je nedavno prisustvovao koncertu svog oca Dragana Kojića Kebe, i to u društvu nove partnerke. Nakon razvoda od Sofije Dacić, započeo je novu emotivnu vezu, a sa devojkom se prvi put pojavio u javnosti. Reč je o brineti koja je veče provela u loži, u društvu Igorove majke, uz vidno dobro raspoloženje cele ekipe.