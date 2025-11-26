SUKOB TOMPSONA I GRADONAČELNIKA ZAGREBA NE JENJAVA! Perković ne odustaje od ustaštva, sad i preti: Povući ću radikalniji potez
Tomislav Tomašević, gradonačelnik Zagreba je zabranio Marku Perkoviću Tompsonu da na koncertu, koji će se održati u Areni Zagreb 27. decembra, koristi ustaški pozdrav "za dom spremni". Sukob Tompsona gradonačelnika Zagreba ne jenjava, pa se sada pevač oglasio.
- Danas prepodne zagrebački gradonačelnik je potvrdio svoju odluku da mi ne dopušta održavanje koncerta 28. decembra u zagrebačkoj Areni. Naglasio je da je to isključivo njegova odluka - rekao je Perović.
- Ta njegova odluka bez ikakvog razumnog, pravno utemeljenog objašnjenja je u maniru šerifa sa Divljeg zapada. Zapravo, ovde se radi o napadu na pravni poredak RH od strane gradonačelnika Zagreba jer ne poštuje odluke hrvatskih sudova. Još jednom gradonačelnika Zagreba pozivam na razum, smirivanje tenzija i poštivanje pravnog poretka RH. U protivnom ćemo povući puno radikalnije poteze koji mu se neće svideti - poručio je Tompson.
Gradonačelnik Zagreba o Tompsonu
"Zagrebački gradonačelnik mi je putem medija poručio da oko 27. prosinca izvedem pesmu "Bojna Čavoglave" neću više moći nastupiti u gradskim prostorima, a ja njemu ovim putem poručujem da ću 27. decembra u Zagrebu, u Areni, s ponosom pevati pesmu "Bojna Čavoglave", onako kako smo je pevali od 1991. do danas...
I na kraju želim napomenuti svima onima koji ne znaju da sam ja 1991. godine bio pripadnik Zbora narodne garde, a i pripadnik HOS-a, koji je u svom znaku imao i pozdrav 'Za dom spremni'. Pod tim znakom sam komponovao pesmu "Bojna Čavoglave", pod tim znakom sam se borio, pod tim znakom sam bio spreman umreti za Hrvatsku, a i danas sam. I još nešto. U javnosti sam se s razlogom na veliko raspravljao o njihovom protivzakonitom divljaštvu i sektaškom ponašanju, a ja ne pristajem da mi sada neka sekta određuje šta smem, a šta ne smem", deo je skandaloznog javnog obraćanja hrvatskog ekstremiste Marka Perkovića Tompsona koji na svojim koncertima veliča ustaštvo.