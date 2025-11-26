Slušaj vest

Tomislav Tomašević, gradonačelnik Zagreba je zabranio Marku Perkoviću Tompsonu da na koncertu, koji će se održati u Areni Zagreb 27. decembra, koristi ustaški pozdrav "za dom spremni". Sukob Tompsona gradonačelnika Zagreba ne jenjava, pa se sada pevač oglasio.

- Danas prepodne zagrebački gradonačelnik je potvrdio svoju odluku da mi ne dopušta održavanje koncerta 28. decembra u zagrebačkoj Areni. Naglasio je da je to isključivo njegova odluka - rekao je Perović.

- Ta njegova odluka bez ikakvog razumnog, pravno utemeljenog objašnjenja je u maniru šerifa sa Divljeg zapada. Zapravo, ovde se radi o napadu na pravni poredak RH od strane gradonačelnika Zagreba jer ne poštuje odluke hrvatskih sudova. Još jednom gradonačelnika Zagreba pozivam na razum, smirivanje tenzija i poštivanje pravnog poretka RH. U protivnom ćemo povući puno radikalnije poteze koji mu se neće svideti - poručio je Tompson.

1/11 Vidi galeriju Marko Perković Tompson Foto: ANTONIO BAT/EPA

Gradonačelnik Zagreba o Tompsonu

Tomislav Tomašević, gradonačelnik Zagreba je zabranio Marku Perkoviću Tompsonu da na koncertu, koji će se održati u Areni Zagreb 27. decembra, koristi ustaški pozdrav "za dom spremni". Ovim povodom se oglasio hrvatski ekstremista i izjavio da će ponosno pevati pesmu "Bojna čavoglave".

"Zagrebački gradonačelnik mi je putem medija poručio da oko 27. prosinca izvedem pesmu "Bojna Čavoglave" neću više moći nastupiti u gradskim prostorima, a ja njemu ovim putem poručujem da ću 27. decembra u Zagrebu, u Areni, s ponosom pevati pesmu "Bojna Čavoglave", onako kako smo je pevali od 1991. do danas...