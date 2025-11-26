Slušaj vest

Aleksandar Sofronijević ističe da je završnica godine prelepa, kako zbog divnih vesti, a to je da će on i supruga Kosana postati roditelji, a tako i zbog mnogobrojnih planova i projekata koje priprema.

- Ova godina je bila odlična, mnogo smo snimali, sve se lepo dešava, a i imamo lepih vesti, dogodine postajem tata, što je prelepo, ja sam oduševljen, presrećan, uživam u tome svaki dan, mazim stomačić, pričam bebi, već joj puštam lepu muziku, baš sam srećan i radujem se tome kao malo dete - rekao je on, prisećajući se kako je izgledao trenutak kada mu je supruga saopštila najlepše vesti.

1/6 Vidi galeriju Aca Sofronijević Foto: Pritnscreen/Intagram, BoBa Nikolić, RAB Srbija

- To je neverovatan trenutak, mnogo se volimo, jedva čekamo da postanemo roditelji, blagosloveni smo, presrećni smo, to je trenutak koji ćemo pamtiti ceo život. Kad smo čuli prve otkucaje srca, bili smo na odmoru u Hrvatskoj, ja nisam mogao da verujem, kao da me je Bog dodirnuo i pomazio po glavi. Suzu sam pustio, neverovatan trenutak, najveći blagoslov i ja jedva čekam da postanem otac.

Biću najbolji otac, ne plašim se obaveza

- Ne plašim se tih stvari i obaveza. Kolege mi pričaju videćeš ti, pa ne možeš da spavaš. Ne - ja ću sve da izdržim i biću najbolji otac na svetu. Evo ja ću biti primer da mogu sve da stignem, tek sledeće godine pravim svoju muziku, ja verujem da sve može da se stigne, kada ljudi vole, onda im i Bog pomaže, a pomoći će i roditelji, baba i deda, bože zdravlja. Sledeća godina je najvažnija u mom životu - najvažnija, jer postajem otac, što postajemo roditelji, a s druge strane, ja neću da stajem sa svojim projektima. Imaću solistički album sa harmonikom, radim konačno taj svoj veliki album koji sam odavno planirao, ja ću biti autor svih pesama na projektu “Sofra i prijatelji” gde ću pevati sa svim ljudima koje poznajem i radujem se što postajem autor muzike koju ću svirati.

Na pitanje čemu ga je ova godina naučila, Sofronijević kaže:

- Naučila me mnogim stvarima, svake godine ja učim, ko radi taj i greši, ja učim na svojim greškama, a ove godine sam naučio da se posetim sebi i najbližima, okruženju, karijeri, da svoju energiju ne rasipam negde na nevažne ljude, već se fokusiram na najbliže okruženje i karijeru.

Kosana je neverovatna žena

O supruzi Kosani ima samo reči hvale. Kako kaže, nije zahtevna trudnica, a u kuhinji i jedno i drugo provode vreme spremajući specijalitete.

Aca Sofronijević i Kosana Sofronijević ispred Ajfelovog tornja Foto: Pritnscreen/Intagram

- Maksimalnu podršku imam od Kosane, 300%, ona je jedna neverovatna žena, ja sam srećan što ću provesti vreme i život sa jednom takvom osobom koja sve razume i poštuje. Ona uopšte nije zahtevna trudnica, super je, odmara, uživa, spava 2-3 puta dnevno, ja donesem vodu, nekad nešto uradim, ručamo, spremam ja, a sprema i ona. Moram da je pohvalim napravila je odličan podvarak, onaj pravi čačanski, vrhunski. Super je sve, baš kako treba - rekao je on i dodao:

- Spremam i ja, i mogu ti reći, dobro spremam. Ne spremam mnogo, ali to što spremim, bude dobro baš. Kokice pravim, koka se svaka 100 odsto, moja preporuka su kokice sa puterom.