Svetlana Ceca Ražnatović neguje prijateljstva koja traju i više decenija, a malo ko zna da joj je ova glumica kuma.

Naime, u pitanju je Ljubinka Klarić, koja je Cecu upoznala preko sestre, tako što je ona venčala Lidiju Ocokoljić, Svetlaninu sestru.

Naša glumica Ljubinka Klarić retko priča o svom privatnom životu u javnosti, a jednom prilikom okačila je zajedničku fotografiju sa sestrom.

Čim je objavila sliku sa sestrom, na društvenim mrežama se povela prava lavina komentara da je sličnost neverovatna.

Ljubinkina sestra je Mirjana Smiljanić, koja živi daleko od medija i retko se pojavljuje u javnosti. Ona je 12 godina starija od sestre i zaposlena je u domenu estetske hirurgije.

Njen suprug je poznati hirurg, odnosno doktor Dušan Smiljanić, specijalista plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije, a poznata je činjenica da je Mirjana bila kuma na venčanju Cecine rođene sestre Lidije Ocokoljić.

Ceca otkrila Lidijinu tajnu

Podsetimo, Lidija i Predrag Ocokoljić u braku su skoro dve decenije, a kruna njihove ljubavi su ćerka Helena i sinovi Viktor, Ilija i Petar.

Kada je izgovorila sudbonosno ''da'' Lidija je imala 30 godina, a pred oltar je stala u sestrinoj venčanici. Međutim, malo ko zna da je ona insistirala na tome da zadrži devojačko prezime, a tajnu Ocokoljićeve odala je njena sestra Ceca Ražnatović.

- Kad se moja sestra udavala, udala se sa 30 godina, a ne kao ja sa 22. Ja sam samo htela da se udam, kao i moj sin što je od šeste godine samo čekao da se oženi i on se oženio u 22. I sad moja sestra treba da se venča i kaže: "Ja ne želim da menjam prezime, 30 godina se potpisujem kao Veličković, sad odjednom moram da se potpisujem drugačije. Kakve to veze ima, ljubav je ljubav - otkrila je Ceca u jednoj emisiji i dodala da je ubeđivanje Lidije da uzme muževljevo prezime trajalo danima.

- Ja joj kažem, imaćeš decu, sad ti se prezivaš Veličković, oni se svi prezivaju Ocokoljić, što bi kompikovala. "Meni ne smeta" kaže ona. I tu smo je mi jedva ubedili da uzme prezime, jer tako bi trebalo po pravoslavlju da žena uzme muževljevo prezime i ja sam uvek bila zagovornik toga. Ako se bre udaješ uzmi prezime.