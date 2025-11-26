Slušaj vest

Nenad Marinković Gastoz prvi je jutjuber na našim prostorima.

Naziv njegovog vloga je Gastozz Stories i prvi put je postavio klip 6. novembra 2009. godine.

Na ovaj način je stekao mnogo fanova, ali bilo je i onih koji su ga kritikovali. Ostali popularni klipovi su: „Pesma o fejsbuku“ koju je sam komponovao, parodija „Mala nevesta“, „How to kiss a devojka with usta and jezik“, kao i drugi koje je snimio sa tadašnjom devojkom Marijom Jakovljević.

"Pogled bi bio dovoljan"

Marija je pokupila sve simpatije gledalaca, Nenadovi fanovi su je obožavali i smatrali je jednom od najslađih devojaka. Ona je često boravila kod njega u Parizu i snimala klipove, ali ljubav je odjednom pukla. Nenad je nešto kasnije nakon raskida ušao u rijaliti Parovi, a kako je nekoliko puta naveo, nikada je nije preboleo.

Sada je prvi put nakon nekoliko godina ponovo progovorio o svojoj velikoj ljubavi.

- To je bila prelepa emocija, iskrena i stvarna. Ali je moralo tako da bude. Život piše romane - rekao je Gastoz u potkastu "Trjako music" i priznao šta bi uradio da je ponovo sretne:

- Ne bi bilo suza, ništa joj ne bi rekao, zagrlio bi je, i mislim da bi pogled bio dovoljan. Sa posebnom emocijom bi bio sigurno. Ipak, nije to mala stvar u mom životu.

Marija danas

Danas je uspešna u svom poslu, bavi se psihologijom i često deli kratke motivacione poruke na društvenim mrežama.

Neretko objavljuje delove iz svog privatnog života, uključujući romantične trenutke sa sadašnjim partnerom.

Nenad je tokom Elite 8 gde je trijumfovao i odneo pobedu započeo odnos sa Anđelom Đuričić. Iako su u rijalitiju raskinuli i ostali u prijateljskim odnosima, kada su izašli u spoljnji svet započeli su zajednički život.

Njihova ljubav intrigira javnost, a njih dvoje su gotovo nerazdvojni.

