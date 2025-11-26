Slušaj vest

Jelena Karleuša prokomentarisala je u svom stilu izjavu Tijane Dapčević da je “prestala da se druži s njom jer više nije ista osoba koju je ona nekad volela”.

Jeleni se ove Tijanine reči nisu svidele i tvrdi da se s Dapčevićkom nije družila i da skoro jedva i zna ko je ona.

- Iskreno, ja jedva da znam ko je ova osoba… a kamoli da sam se sa njom družila. Razumem da se moje ime koristi da bi se dobio naslov u novinama, ali prevršilo je meru - napisala je JK na Fejsbuku u sitne sate.

Tijana o Jeleni

Podsetimo, Tijana u intervjuu za “FullScreenMedia” kanal, nije imala lepe reči za pop divu.

- Ona je neko ko je nekom trenutku izmislio šoubiznis, neko ko je mogao da bude - ćao, ali sada više ne može - rekla je Tijana, a na pitanje novinara zašto, Tijana je nastavila:

