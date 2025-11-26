Slušaj vest

Voditeljka Nikolina Pišek oduvek pleni pažnju svojim izgledom i harizmom, a često je proglašavana za jednu od najlepših domaćih voditeljki.

Njena dugogodišnja karijera u medijima učinila je da publika prati svaki njen korak, pa ni estetske promene nisu ostale neprimećene. Ni ona, kao mnoge javne ličnosti, nije odolela trendu estetskih korekcija, koje su joj, kako mediji navode, pomogle da zadrži besprekoran izgled.

Na društvenim mrežama povremeno kruže fotografije iz ranih dana njene karijere, koje jasno pokazuju transformacije kroz koje je prošla. Ranije je imala narandžastu kosu, dok danas uglavnom bira tamnije, sofisticiranije tonove. Njene obrve su nekada bile znatno tanje, a šminka joj pomaže da istakne sve crte lica i dodatno naglasi eleganciju.

Prema navodima medija, Nikolina je radila usne i nekoliko puta nos, a mnogi komentarišu i njen „holivudski osmeh“, koji je danas jedan od zaštitnih znakova njenog izgleda. Pored estetskih zahvata, pažljivo gradi i svoj modni stil – od elegantnih kombinacija na crvenom tepihu do sofisticiranih, minimalističkih outfita u svakodnevnom životu.

Ono što je posebno interesantno jeste da, i pored svih promena, Nikolina uspeva da zadrži prirodan šarm i harizmu zbog kojih je publika zavolela. Njena duga kosa, besprekorno negovano lice i pažljivo birani detalji čine da i danas izgleda besprekorano, dok njen stil pokazuje da se radi o osobi koja ume da kombinuje glamur sa sofisticiranošću.

Fanovi i dalje komentarišu kako je Nikolina primer kako balansirati prirodan izgled i estetske korekcije, te da njen imidž predstavlja spoj samopouzdanja, elegancije i profesionalnog glamura. Bez obzira na to da li je u pitanju televizijski nastup, javni događaj ili privatna fotografija, njen izgled i dalje izaziva divljenje i inspiraciju mnogima.

Nakon smrti supruga prošla kroz pakao

Podsetimo, Nikolina Pišek prošla je kroz pakao nakon što je njen suprug Vidoje Ristović iznenada umro nakon čega je počela njena borba oko imovine sa svekrom Mišom Grofom.

Nikolina Pišek je sada ispričala sa čime se sve suočavala nakon što je ostala udovica.

- Vreme ne leči, ali vreme otupi. Suočila sam se sa stravičnim napadima suprugove porodice, sa užasnom mržnjom sa gubitkom svega što sam imala od nekakvih finansijskih resursa i sa detetom koje je definitivno trebalo da pružiti podršku i na neki način je osnažiti da ona prođe kroz taj period kolko tolko netaknuta. Ja mislim da se sa svojom tugom nisam još suočila na pravi način i ne znam kada će se to dogoditi, verovatno kada se moja situacija u potpunosti smiri i neutralizuje i kada nećemo morati biti u borbenoj pripravnosti u kojoj sam i dalje. Ne osećam ni ljutnju, ni bes, osećam zapravo samo i najveću tugu naspram mog deteta koje to nije zaslužilo. Pa preživiš zato što nemaš izbora, preživiš ako se ne ubiješ. Ako odlučiš živeti onda ćeš preživeti - rekla je sa suzama u očima voditeljka u podkastu "Mame kod Lane".

Podsetimo, posle smrti svog supruga Vidoja Ristovića, Nikolina Pišek našla se na sudu sa svekrom Mišom Grofom sa kojim je u sukobu oko imovine.

Nikolina je pre nekoliko meseci pokušala da uđe u stan na Vračaru, ali bezuspešno, te je najavila da će sledeći put doći sa policijom. Miša Grof je tad otkrio šta se dešava.- Trebalo je da dođe, mi smo spremili i ručak i doček i sve, ali je nema. Nismo se čuli, nisam se čuo dve godine što bih sada. Advokati kažu da ne znaju ništa o tom slučaju i rešenju koje ona pominje, niko nije ni javio da će doći. Pa ja najviše na svetu želim da vidim to dete, nisam je video dve godine. Mene dete interesuje, nikakvi ratovi - kazao je.