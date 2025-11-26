- Dragi naši gosti, već tri meseca borimo se sa nepravdom koja nas je zadesila u vezi sa koncertom planiranim za 24. januara 2026. Grad Bilah od nas je zatražio imena izvođača, što smo i dostavili još u avgustu, nakon što smo postigli sve dogovore sa izvođačima. Nekoliko dana kasnije dobili smo zeleno svetlo od dvorane- potvrdu da je sve u redu sa dozvolama i da možemo da započnemo sa reklamom - napisali su oni i dodali:

- Međutim, samo nedelju dana nakon početka promocije primili smo pismo iz grada kojim nam otkazuju koncert, uz obrazloženje da smatraju kako se radi o političkom događaju i da grad ne može da garantuje bezbednost. Naravno, odmah smo reagovali i pojasnili da su svi navedeni izvođači više puta nastupali u Švajcarskoj bez ikakvih incidenata i da koncert nema nikakvu političku pozadinu. Takođe smo naglasili da na ovom području već četiri generacije Hrvata žive i rade, dobro su integrisani i nikada nisu stvarali probleme. Zatražili smo i sastanak sa hrvatskom ambasadorkom, koja je odmah reagovala te je, zajedno sa Ambasadom, pokušala da organizuje razgovor sa predstavnicima grada i policije, ali, nažalost svi su to odbili. Nakon toga pronašli smo novu dvoranu u Brunegu, ali nas je danas kontaktirala policija i takođe nam oduzela dozvolu. Zbog svega navedenog primorani smo da otkažemo koncert, uprkos velikom interesovanju publike. Moramo da priznamo da smo kao organizacija, zajedno sa našim izvođačima i Ambasadom, ostali u velikom šoku i razočaranju. Ovo je veliki udarac za sve nas Hrvate koji živimo u Švajcarskoj, kao i za naše izvođače.