Slušaj vest

Koncert hrvatskih pevača Nenada Ninčevića, Mate Bulića i Miroslava Škora, koji je bio zakazan za 24. januar 2026. godine u Švajcarskoj, otkazan je. Organizatori su se tim povodom oglasili i pojasnili razloge odluke.

Miroslav Škoro
Foto: YouTube/Printscreen

Kako su naveli, koncert im je prvobitno odobren, ali je kasnije otkazan zbog procene da postoji politička pozadina događaja, što je, prema mišljenju nadležnih, ugrožavalo mogućnost obezbeđenja sigurnosti publike i izvođača

Hrvatski pevači
Otkazan koncert hrvatskih pevača u Švajcarskoj Foto: Printscreen/Instagram

- Dragi naši gosti, već tri meseca borimo se sa nepravdom koja nas je zadesila u vezi sa koncertom planiranim za 24. januara 2026. Grad Bilah od nas je zatražio imena izvođača, što smo i dostavili još u avgustu, nakon što smo postigli sve dogovore sa izvođačima. Nekoliko dana kasnije dobili smo zeleno svetlo od dvorane- potvrdu da je sve u redu sa dozvolama i da možemo da započnemo sa reklamom - napisali su oni i dodali:

- Međutim, samo nedelju dana nakon početka promocije primili smo pismo iz grada kojim nam otkazuju koncert, uz obrazloženje da smatraju kako se radi o političkom događaju i da grad ne može da garantuje bezbednost. Naravno, odmah smo reagovali i pojasnili da su svi navedeni izvođači više puta nastupali u Švajcarskoj bez ikakvih incidenata i da koncert nema nikakvu političku pozadinu. Takođe smo naglasili da na ovom području već četiri generacije Hrvata žive i rade, dobro su integrisani i nikada nisu stvarali probleme. Zatražili smo i sastanak sa hrvatskom ambasadorkom, koja je odmah reagovala te je, zajedno sa Ambasadom, pokušala da organizuje razgovor sa predstavnicima grada i policije, ali, nažalost svi su to odbili. Nakon toga pronašli smo novu dvoranu u Brunegu, ali nas je danas kontaktirala policija i takođe nam oduzela dozvolu. Zbog svega navedenog primorani smo da otkažemo koncert, uprkos velikom interesovanju publike. Moramo da priznamo da smo kao organizacija, zajedno sa našim izvođačima i Ambasadom, ostali u velikom šoku i razočaranju. Ovo je veliki udarac za sve nas Hrvate koji živimo u Švajcarskoj, kao i za naše izvođače.

Izvođači koji su trebali da nastupe bili su: Miroslav Škoro, Nenad Ninčević i Hrvatske ruže i Mate Bulić.

Ne propustiteStarsSUKOB TOMPSONA I GRADONAČELNIKA ZAGREBA NE JENJAVA! Perković ne odustaje od ustaštva, sad i preti: Povući ću radikalniji potez
Tomislav Tomašević Marko Perković Tompson
StarsJADRANKA NE ODUSTAJE OD PROVOCIRANJA SRBA! Posrnula pevačica opet peva Tomsonovu pesmu: Za nju tvrdi da je njena BIOGRAFSKA
14356789.jpg
StarsNASTAVLJEN ESTRADNO-POLITIČKI RAT: Škoro rekao da Balašević loše peva, a Severinu provocirao zbog prezimena!
screenshot-18.jpg
StarsONI SU HRVATSKI KRALJEVI SVADBI: Za dan pod šatrom uzmu i do 8.000 evra
screenshot-18.jpg

STARS EP567 Izvor: kurir tv