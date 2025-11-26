PALA RAMPA HRVATSKIM PEVAČIMA U ŠVAJCARSKOJ! Ovo je spisak estradnjaka koji su zabranjeni, a evo šta je razlog! (FOTO)
Koncert hrvatskih pevača Nenada Ninčevića, Mate Bulića i Miroslava Škora, koji je bio zakazan za 24. januar 2026. godine u Švajcarskoj, otkazan je. Organizatori su se tim povodom oglasili i pojasnili razloge odluke.
Kako su naveli, koncert im je prvobitno odobren, ali je kasnije otkazan zbog procene da postoji politička pozadina događaja, što je, prema mišljenju nadležnih, ugrožavalo mogućnost obezbeđenja sigurnosti publike i izvođača
- Dragi naši gosti, već tri meseca borimo se sa nepravdom koja nas je zadesila u vezi sa koncertom planiranim za 24. januara 2026. Grad Bilah od nas je zatražio imena izvođača, što smo i dostavili još u avgustu, nakon što smo postigli sve dogovore sa izvođačima. Nekoliko dana kasnije dobili smo zeleno svetlo od dvorane- potvrdu da je sve u redu sa dozvolama i da možemo da započnemo sa reklamom - napisali su oni i dodali:
- Međutim, samo nedelju dana nakon početka promocije primili smo pismo iz grada kojim nam otkazuju koncert, uz obrazloženje da smatraju kako se radi o političkom događaju i da grad ne može da garantuje bezbednost. Naravno, odmah smo reagovali i pojasnili da su svi navedeni izvođači više puta nastupali u Švajcarskoj bez ikakvih incidenata i da koncert nema nikakvu političku pozadinu. Takođe smo naglasili da na ovom području već četiri generacije Hrvata žive i rade, dobro su integrisani i nikada nisu stvarali probleme. Zatražili smo i sastanak sa hrvatskom ambasadorkom, koja je odmah reagovala te je, zajedno sa Ambasadom, pokušala da organizuje razgovor sa predstavnicima grada i policije, ali, nažalost svi su to odbili. Nakon toga pronašli smo novu dvoranu u Brunegu, ali nas je danas kontaktirala policija i takođe nam oduzela dozvolu. Zbog svega navedenog primorani smo da otkažemo koncert, uprkos velikom interesovanju publike. Moramo da priznamo da smo kao organizacija, zajedno sa našim izvođačima i Ambasadom, ostali u velikom šoku i razočaranju. Ovo je veliki udarac za sve nas Hrvate koji živimo u Švajcarskoj, kao i za naše izvođače.
Izvođači koji su trebali da nastupe bili su: Miroslav Škoro, Nenad Ninčević i Hrvatske ruže i Mate Bulić.