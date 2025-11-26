"ŠTO NE SMEŠ, BIO JE OŽENJEN?" Voditelj presekao Radu Manojlović jednim pitanjem, ona rešila sve sumnje da li joj je dečko bio u braku kada su stupili u vezu
Rada Manojlović nedavno je otkrila da ima novu ljubav, a da joj je dečko njen dugogodišnji vozač koji je stalno uz nju.
Pevačica je u Amidži šou govorila o njihovom odnosu i priznala da njen partner iza sebe ima jedan neuspeli brak i decu.
"Ne diram zauzeto"
U okviru rubrike "Jedi ili odgovovaraj" Rada je dobila sledeće pitanje:
- Kako je izgledao trenutak kada si se smuvala sa sadašnjim dečkom?
- Zaboravila sam - odgovorila je Rada, te je odabrala šta će pojesti, jer nije želela da kaže istinu.
- Rekla bih ti, ali ne smem - rekla je Rada.
- Što, bio je oženjen - pitao je Ognjen Amidžić.
- Ne, ne, ja ništa zauzeto ne diram - odgovorila je pevačica.
"Krijem dečka"
Manojlovićeva je nedavno za domaće medija priznala da krije dečka, ali je otkrila i zašto.
- Istina je da krijem dečka. On je mnogo lep, ja bih volela da ga pokažem javnosti, ali on nije javna ličnost i nije u fazonu da se slika i snima. Mi smo već više od dve i po godine zajedno, to je jedan ozbiljan period naročito za nekog ko se bavi ovim poslom. On me je upoznao u svim fazama i mnogo mi se sviđa što nije deo estrade - rekla je Rada za Hype TV.
Rada sa ocem u rodnoj kući: