Rada Manojlović nedavno je otkrila da ima novu ljubav, a da joj je dečko njen dugogodišnji vozač koji je stalno uz nju.

Pevačica je u Amidži šou govorila o njihovom odnosu i priznala da njen partner iza sebe ima jedan neuspeli brak i decu.

"Ne diram zauzeto"

U okviru rubrike "Jedi ili odgovovaraj" Rada je dobila sledeće pitanje:

- Kako je izgledao trenutak kada si se smuvala sa sadašnjim dečkom?

- Zaboravila sam - odgovorila je Rada, te je odabrala šta će pojesti, jer nije želela da kaže istinu.

- Rekla bih ti, ali ne smem - rekla je Rada.

- Što, bio je oženjen - pitao je Ognjen Amidžić.

- Ne, ne, ja ništa zauzeto ne diram - odgovorila je pevačica.

"Krijem dečka"

Manojlovićeva je nedavno za domaće medija priznala da krije dečka, ali je otkrila i zašto.

- Istina je da krijem dečka. On je mnogo lep, ja bih volela da ga pokažem javnosti, ali on nije javna ličnost i nije u fazonu da se slika i snima. Mi smo već više od dve i po godine zajedno, to je jedan ozbiljan period naročito za nekog ko se bavi ovim poslom. On me je upoznao u svim fazama i mnogo mi se sviđa što nije deo estrade - rekla je Rada za Hype TV.

