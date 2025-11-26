Slušaj vest

Atina Ferari ponovo je izazvala buru na društvenim mrežama nakon što je podelila fotografiju Lepe Lukić, koja je očigledno prošla kroz nekoliko slojeva filtera. Na slici, legendarna pevačica gotovo nije bila prepoznatljiva – njeno lice izravnano do neprepoznatljivosti, boje su bile promenjene, a svi prirodni crte lica potpuno izgubljeni u digitalnom ulepšavanju.

Foto: Preent Screen

Atina nije štedela na efektima, a rezultat je iznenadio mnoge pratioce. Brzo su usledili komentari, a mnogi su se složili da je pevačica doživela "potpunu transformaciju", koja je, kako neki tvrde, „narušila njen prepoznatljivi šarm“. Od šala do ozbiljnih kritika, korisnici društvenih mreža poručuju da se sa ikonama domaće estrade „ne sme tako igrati“ i da je takva manipulacija njihovim izgledom nepoštovanje.

Dok Atina još uvek nije reagovala na brojne reakcije, rasprava o njenom potezu i dalje traje. Da li je ovo bila samo neslana šala, ili još jedna epizoda preterivanja u potrazi za savršenim kadrom – pitanje je koje se postavlja na mrežama. Bez obzira na sve, jedno je sigurno: Atina je ponovo uspela da privuče pažnju, kao i obično.

Uzela 50.000€ na vašaru

Podsetimo, Atina Ferari, nekrunisana kraljica šabačkog vašara i Teodora Borozan novinarka, gostovale su u emisiji "Puls Srbije" i tom prilikom razgovarale upravo o ovoj temi:

- Ranije nisam išla ispod šatora, međutim živ se čovek na sve navikne. Verujem da je posetiocima bio najbolji provod. Ranije ne znam kako je bilo, ali šatra u kojoj smo mi nastupali je bila puna, toliko da je gazda morao da doda još jednu šatru sa strane. Narod koji nije mogao da uđe, kidao je deo šatora i prozora da bi me video i snimao - kaže Ferari i dodaje:

- Uopšte nisu postojale predrasude, već su se ljudi oduševljavali. Gazda mi je u jednom trenutku rekao da se sakrijem i siđem sa bine kako bi se ljudi razišli i konobari prodavali piće. Zaista je bilo previše ljudi i malo vazduha. Bakšiš je padao po zemlji, oko 1000, 2000 eura sam dobila za jednu pesmu. To nisu specijalne pesme, mi muzičari ih zovemo - gare. Ljudi vole brze pesme i vole da se vesele. Balade se ne pavaju pod šatorima.

