Slušaj vest

Poznati albanski pevač Špat Kasapi, preminuo u 40. godini života usled srčanog udara, što je šokiralo čitavu javnost.

Špat je Albanac iz Tetova, živeo je na relaciji Severna Makedonija-Albanija, između ostalog i Kosovo i Metohija. Mnogi su ga nazivali i albanskim Sakisom Ruvasom.

Inače, Kasapijeva majke je bila ministarka u Severnoj Makedoniji, Gjylyseri Kasapi.

Pokazivala dvoglavog orla

Upravo je njegovom pesmom "Valle Kosovare" Selma Bajrami razbesnela Srbe 2023. godine.

1/6 Vidi galeriju SELMA BAJRAMI TVRDI DA JE BOSANKA SA KOSOVA, A DA LI JE? Isplivala jedina ISTINA, evo gde je pevačica zapravo ROĐENA Foto: Screenshot, Pritnscreen

Pevačica Selma Bajrami, koja je izjavila da je Bosanka, ali nosi poreklo sa Kosova, izazvala je burne reakcije snimkom sa nastupa na kom peva pesmu "Valle Kosovare" i pokazuje dvoglavog orla (koji mnogi tumače kao simbol velike Albanije).

Numera koju je Selma pevala, "Valle Kosovare", je na albanskom jeziku, a izvode je Ardijan Bujupi i Špat Kasapi. U pesmi je poseban akcenat stavljen na tradicionalni albanski ples poznat kao "Valle".

Iako na prvi pogled zvuči, "Valle Kosovare" nije samo plesna pesma, već je numera koja proslavlja i odaje počast albanskoj kulturi i pokazuje značaj povezivanja ljudi sa njihovim korenima.

Velika zvezda albanske scene

Kasapi je jedno od najpoznatijih i najomiljenijih imena na albanskoj muzičkoj sceni.

Njegova karijera je počela početkom 2000-ih.

Špati je postao poznat na kosovskom i albanskom muzičkom tržištu, donoseći pesme koje su postale hitovi kao što su „A më do?“, „Valle Kosovare“, „Dashni pa limit“, „Aroma e saj“ i mnoge druge.

Kurir/Telegraf