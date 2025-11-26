PREMINUO PEVAČ ČIJOM JE PESMOM SELMA BAJRAMI RAZBESNELA SRBE: Imao je 40 godina, majka mu je bila ministarka, evo od čega je preminuo
Poznati albanski pevač Špat Kasapi, preminuo u 40. godini života usled srčanog udara, što je šokiralo čitavu javnost.
Špat je Albanac iz Tetova, živeo je na relaciji Severna Makedonija-Albanija, između ostalog i Kosovo i Metohija. Mnogi su ga nazivali i albanskim Sakisom Ruvasom.
Inače, Kasapijeva majke je bila ministarka u Severnoj Makedoniji, Gjylyseri Kasapi.
Pokazivala dvoglavog orla
Upravo je njegovom pesmom "Valle Kosovare" Selma Bajrami razbesnela Srbe 2023. godine.
Pevačica Selma Bajrami, koja je izjavila da je Bosanka, ali nosi poreklo sa Kosova, izazvala je burne reakcije snimkom sa nastupa na kom peva pesmu "Valle Kosovare" i pokazuje dvoglavog orla (koji mnogi tumače kao simbol velike Albanije).
Numera koju je Selma pevala, "Valle Kosovare", je na albanskom jeziku, a izvode je Ardijan Bujupi i Špat Kasapi. U pesmi je poseban akcenat stavljen na tradicionalni albanski ples poznat kao "Valle".
Iako na prvi pogled zvuči, "Valle Kosovare" nije samo plesna pesma, već je numera koja proslavlja i odaje počast albanskoj kulturi i pokazuje značaj povezivanja ljudi sa njihovim korenima.
Velika zvezda albanske scene
Kasapi je jedno od najpoznatijih i najomiljenijih imena na albanskoj muzičkoj sceni.
Njegova karijera je počela početkom 2000-ih.
Špati je postao poznat na kosovskom i albanskom muzičkom tržištu, donoseći pesme koje su postale hitovi kao što su „A më do?“, „Valle Kosovare“, „Dashni pa limit“, „Aroma e saj“ i mnoge druge.
Kurir/Telegraf