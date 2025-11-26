Slušaj vest

Elena Kitić uživa u ljubavi sa Mihailom Mixom Vujićem, a nedavno su bili i na koncertu njenog oca Mileta Kitića u zagrebačkoj areni.

Najveća podrška

Elena je neko ko ne voli da ljubavni život eksponira u javnosti, te se trudi da sačuva svoju privatnost.

Mixa je neko ko joj je najveća podrška, ali i vetar u leđa kad je u pitanju posao. Ljubavni par ima i zajedničku pesmu koja je pokupila sve simpatije, a kadrovi iz spota su oduševili njene najvernije fanove.

Elena Kitić sa dečkom Mixom u novom spotu Foto: Printscreen/Youtube

Malo ko se seća da je Mixa bio u vezi sa Kontrakulturnom, dok se šuškalo da je Elena prevarila svog tadašnjeg dečka Frana Pujasa upravo sa Mihailom.

Zajedno na koncertu njenog oca

Mile Kitić rasprodao je karte do poslednjeg mesta, a krcata arena pevala je vanvremenske hitove sa njim.

Njegova ćerka Elena sa svojim dečkom Mixom prisustvovala je koncertu i uživala u očevim hitovima, sve do jednog trenutka dok mu se nije pridružila na bini.

Najskromnija na estradi

Naslednica Mileta Kitića, pevačica Elena Kitić ubedljivo vozi najskromniji auto na estradi.

Elena Kitić Foto: Pritnscreen/Instagram

Naime, ona je vlasnica automobila „mercedes CLK 00“ kabrio, a njegova cena se na sajtovima kreće od 3.500 evra do 6.000 evra, te je pevačica odlučila da pazari baš ovaj auto, iako po mišljenju mnogih može sebi da obezbedi besnu mašinu.

Kako se ranije pisalo Elena je i te kako zadovoljna svojim autom, iako su joj čak i roditelji nudili da ga promeni u bilo kom trenutku, samo ako to bude želela.

