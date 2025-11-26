Slušaj vest

Pet godina za redom Beograd na vodi je centar novogodišnje čarolije i prazničnog dešavanja, a tačno u ponoć Beograđani mogu dočekati 2026. sa najvećim zvezdama.

Muzički program na Savi Promenadi počinje u 20 časova, a novogodišnju noć otvara Goca Tržan, a nakon nje magiju stvaraće Aleksandra Radović.

Pred odbrojavanje na Beogradu na vodi nastupiće i Senidah koja će svojom energijom dovesti atmosferu do vrhunca. U samu ponoć publiku će u 2026. godinu uvesti orkestar Bobana i Marka Markovića.

Poslednji trenuci tekuće godine i doček nove obeležiće sada već tradicionalno odbrojavanje na Kuli Beograda, dok će u ponoć nebo zasijati nesvakidašnjim vatrometom koji će srpsku prestonicu postaviti rame uz rame sa svetskim metropolama.

Foto: Marko Edge

Po prvi put kod nas biće organizovan i neverovatni novogodišnji dron šou koji će podići atmosferu napotpuno novi nivo. Na desetine sinhronizovanih dronova iscrtavaće svetlosne forme na nebu, pretvarajući grad u magičan, futuristički prizor.

Foto: Marko Edge

Ovo inovativno iskustvo biće vrhunac najluđe noći i moment koji će obići svet, zauvek ostajući upamćen kao jedan od najimpresivnijih novogodišnjih momenata.

Ulaz je besplatan.

Magično nebo iznad Beograda: