Harmonikaš, producent i aranžer Endži Mavrić već 25 godina je vlasnik muzičkog studija, a u razgovoru je potkačio pojedine kolege koje su navodno u takve projekte uložili i po nekoliko stotina hiljada evra.

Raskrinkao kolege

- Mnoge priče postoje na tu temu, neki kažu da su uložili 500.000 evra, čak sam slušao neke kolege da kažu da su uložili i milion evra. Mislim da su to njih toliko koštali grubi radovi, možda kopanje, instalacije, elektrika ili rasveta u studiju – rekao je Endži.

Harmonikaš je objasnio šta je najskuplje u muzičkom studiju.

- U ovoj celoj priči najskuplji su zvučnici koji idu od 15.000 do 20.000 evra, možda i više. Sve ostalo imamo svi isto, kompjuter završava najveći deo posla. Plag-inovi su dostupni i koštaju 200-300 evra. Nije tu sada da se pravi neka drama od toga – objasnio je producent.

Pesma važnija od studija

Endži kaže da je najbitnije kako neka pesma zvuči kao finalni proizvod, a ne to koliko košta studio gde se numera snimala.

- Uvek sam pričao da vidimo semafor, što bi rekao Mile Kitić da vidimo kako stoji rezultat na semaforu. Šta je izašlo iz tog studija, koje pesme kako sve to zvuči na televiziji, radiju? Ljudi se zaluđuju sa glupostima. Ako nemate čoveka koji ne zna to da vam uradi, a ovamo laje i priča, sve je tu džabe – zaključio je on.

