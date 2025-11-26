Slušaj vest

Bračni par je objasnio da to nije njihova "šoljica čaja" ali da poštuju kolege koji vole taj način nastupa i zarade.

"Ne kite me, dama sam"

Ivana je objasnila da romske svadbe nisu nešto što bi ona radila jer je ne čini srećnom i otkrila kako izgleda nastup koji ona radi.

- Radila sam par puta romske svadbe. Mogu reći da je bilo okej. Na tim veseljima bude više pevača i više sediš nego što pevaš. Preglasno je, boli glava. Fino iskustvo, ali ne pripadam tom kroju. Jednom sam se osetila kao da sam zalutala. Moje tržište je Crna Gora i Srbija. Ne osporavamo rad ljudi koji u tome uživaju. Napravili smo šemu i nama na nastupu lepo daju novac, ne kite me. Nikad sa poda nisam uzimala novac. Dama sam i mislim da to nije okej - govorila je Ivana za Alo, a onda se priključio i njen suprug:

Ivana Pavković i Petar Mitić Foto: UNA CREATIVE CO

"Nije sve na prodaju"

- Da branim ženicu, mogo je pristojnije i kulturnije, da se odradi svirka i da se dogovoreni novac da u koverti. To je princip poslovanja koji volim i kod kuće tako radim, imam kovertu za račune, kovertu za novac, za ovo za ono... Lepljenje para na čelo, znaš, ja nemam drugo čelo sem ovoga... I ovo je malo osetljivo, ceo sam nešto osetljiv. Jeste to težak novac i pratim to kao fenomen, onako sa strane. Ali mi, ne tamo. Nije sve baš na prodaju i hvala Bogu što radimo takve svirke gde se mi prepoznajemo i gde smo srećni. Svaka čast svima... Sve što kažem je činjenica - pričao je Mitić za Alo i priznao da su romske svadbe za njega zanimljivi fenomen:

1/8 Vidi galeriju Ivana Pavković sa suprugom Petrom Mitićem Foto: UNA CREATIVE CO, Privatna arhiva / Espreso, Printscreen/Instagram

"Činjenica da nije gospodski"

- Deluje to glamurozno, to je fenomen. Sve mi je to previše. Zamislite Ivanu i mene da pevamo tamo, ne možemo ni pevački da iznesemo. Zanimljivo mi je za oko, ali to je posebno okruženje. Kolege koje rade takve svadbe često nemaju druge zanimacije; jedva čekaju, nemaju hobi ni dodatnu zanimaciju. Što se nas tiče, ne, hvala.Činjenica je da nije gospodski; neki ljudi sa Kosova su me jednom digli na stolicu, nije mi se to svidelo. Zamislite, recimo, Sergeja Ćetkovića da kite novcem, ne ide uz svakoga, moramo biti realni.

