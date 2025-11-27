Slušaj vest

Bane Mojićević je otvorio dušu u intervjuu za Kurir, iznoseći ono o čemu dosad nije želeo da govori u javnosti, a mahom se tiče njegovog privatnog života.

Na samom početku razgovora dotakli smo se njegovog prvog solističkog koncerta u Beogradu, koji će održati 29. novembra u MTS dvorani.

- Prezadovoljan sam kako teku pripreme za koncert. Atmosfera je fantastična i svi smo spremni i spokojni - rekao nam je Mojićević.

Mnogi se pitaju zašto si dosad čekao s koncertom, a imaš karijeru dugu 20 godina.

- Nema nikakvog posebnog razloga zašto je to baš sad. Smatram da se sve u životu događa onda kad treba da se dogodi. Ništa nisam hteo da forsiram i, kad nam se ukazala prilika za organizovanje koncerta, mi smo to iskoristili.

Uvek kad se ti pomeneš, setimo se i tvog učešća u šou-programu "Tvoje lice zvuči poznato". Hoće li na koncertu biti nekih imitacija?

- Na koncertu neće biti klasičnih imitacija u toj formi. Planiram da jedan specijalni koncert posvetim upravo tom kabaretskom nastupu i imitacijama u tom smislu, da to bude od početka do kraja u znaku kabarea i pod ful maskom.

Hoće li te iz publike podržati tvoje kolege s kojima si se takmičio u "Zvezdama Granda"?

- Nadam se da će Tanja Savić doći, a koliko znam, hoće. Ostale sam pozvao, ali sprečeni su da dođu zbog poslovnih i privatnih obaveza. Sve razumem i ne zameram im.

Svojevremeno se pisalo da si bio u tajnoj romansi i s Tanjom Savić i Slavicom Ćukteraš. Šta je istina i ko ti se više sviđao od njih dve?

- To su bile samo priče, nije bilo ništa konkretno. Normalno je bilo da se na taj način diže publicitet. Više mi se sviđala Tanja za vreme audicija i takmičenja. Bila mi je slatka i simpatična, kao i većini nas muškaraca.

Znamo da si super s Tanjom, a u kakvim si sa Slavicom?

- Sa svima iz ekipe sam super. Godinama se nismo viđali jer nas je život odveo na razne strane. Tanju viđam češće, a Slavicu malo ređe.

Javno si priznao da si se borio sa alkoholizmom, ali da je taj porok sada iza tebe. Kad ti je bilo najteže, kad si najviše pio?

- To je faza u mom životu koja je iza mene. Naravno da sam prolazio kroz mnogo teških trenutaka u životu, kada sam, ne znajući drugačije, pokušao da pronađem utehu u čašici. To mi je u početku polazilo za rukom, a kasnije je to prestalo da mi pomaže. Kad sam uvideo da mi to šteti, prestao sam s tim uz pomoć i veliku podršku prijatelja, ali i terapija na koje sam išao. Najozbiljniju fazu sa alkoholom imao sam posle razvoda.

U kakvim si danas odnosima s bivšom suprugom Milicom?

- Maksimalno korektnim i prijateljskim koliko možemo biti. Najvažnije je da funkcionišemo jako dobro i usklađeno kad su naša deca u pitanju. To nam je glavni prioritet.

Miličina jeziva ispovest o tome da ju je njena majka tukla i zlostavljala zapalila je region. Da li je tvoja tašta glavni razlog vašeg razvoda?

- Moj odnos s bivšom taštom je oduvek bio i ostao dobar. Ona nije bila razlog našeg razvoda. Bila je prisutna, što je i normalno, kao što je to bio slučaj i s mojom porodicom. U lepim i korektnim smo odnosima, čujemo se i vidimo s vremena na vreme. Razlog smo nas dvoje i naš odnos koji nije funkcionisao.

Da li si bio svedok lošeg odnosa koji je Milica imala sa svojom majkom?

- Nisam u tome učestvovao ni na koji način. Učestvovao sam u tome dok smo Milica i ja imali zajednički život i dok sam bio deo te porodice. Šta se pre toga dešavalo i kako su izgledali njihov život i odnosi, zaista ne znam i ne mogu da sudim o tome. Svako reaguje i donosi odluke najbolje što ume i u skladu sa svojim stavovima, osećanjima i razmišljanjima u datom trenutku.

Uživaš u ljubavi s novom partnerkom. Planiraš li da opet staneš na ludi kamen?

- Ne. Mislim da onome ko prođe kroz loše iskustvo to ne pada na pamet. To mi nije preterano važno u životu. Zadovoljan sam i lepo nam je, imamo divan odnos.

