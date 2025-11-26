Slušaj vest

Bivši vaterpolista Nikola Rađen odlučio je da se oproba i u drugim profesijama, pa je tako sport zamenio poslom ispred kamera. On se sada oprobao u ulozi voditelja i ne krije da mu se sviđa.

Nikola Rađen počeo je da vodi emisiju u kojoj će ugostiti kolege sportiste. Oni će pričati svoje životne priče, a kako je Rađen rekao "to će biti priče šampiona".

- Do sada smo snimili 8 epizoda, sada ćete moći da slušate priče šampiona i da gledate mene kao voditelja - rekao je Nikola za Prvu.

Nikola Rađen Foto: Printscreen, Printscreen/Instagram, ATAIMAGES

Podsetimo, bivši vaterpolista, koji se krajem prošle godine razveo od druge supruge Milice Ristić, kaže da je slobodan.

Nikola je u prvi brak stupio sa pevačicom Anom Kokić, sa kojom ima dve ćerke, a u drugi brak je ušao sa njenom koleginicom Milicom, sa kojom ima sina.

Rađen je ostvario brojne uspehe kao vaterpolista, ali do toga je išao teškim putem punim odricanja.

- Meni ne fali ni izlazaka ni bančenja. Imali smo slavlja, uspeha, mnogo lepih uspeha. I reprezentacija i klubovi. Sve smo to zajedno doživljavali. Pa i kao ponosni očevi, šampioni, supružnici... - rekao je Rađen pre izvesnog vremena za Republiku.

IMG-20250131-WA0066.jpg
Foto: Kurir

Tada je progovorio i o svom ljubavnom statusu.

- Slobodan sam. Što se mene tiče, fizički izgled je jako bitan, intelekt je jako bitan, harizma. Energija najbitnija. Zbog razgovora, šale, društva... Iz osnovnih stvari se rađa hemija. Može da bude boginja, a da je prazna... Nisam siguran sad da sam spreman za neku ozbiljnu vezu - rekao je Rađen.

Kurir/Blic

Ne propustiteStars"NISAM IM BILA MAĆEHA, VEĆ DRUGARICA" Bivša žena Nikole Rađena progovorila o odnosu sa Anom Kokić: Više ne praštam prevare...
radjen-damir-dervisagic.jpg
Stars"SA MAJKOM NISAM PRIČAO 6 GODINA" Nikola Rađen ogolio dušu o porodičnim odnosima - njega i brata odgajala familija
IMG-20250131-WA0070.jpg
StarsRAĐENOVA BIVŠA NAKON RAZVODA NE IZLAZI IZ TERETANE: Diže tegove, a utegla se da na njoj sve puca, zatim polala jaku poruku (FOTO/VIDEO)
Milica Ristić trenira
Stars"PRVO POLUVREME MOG ŽIVOTA JE PROŠLO" Nikola Rađen nikad iskreniji: Priredio gala veselje povodom 40. rođendana, progovorio o naslednicima (VIDEO)
IMG-20250131-WA0069.jpg

Nikola Rađen oduvao svećice Izvor: Kurir