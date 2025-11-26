Slušaj vest

Bivši vaterpolista Nikola Rađen odlučio je da se oproba i u drugim profesijama, pa je tako sport zamenio poslom ispred kamera. On se sada oprobao u ulozi voditelja i ne krije da mu se sviđa.

Nikola Rađen počeo je da vodi emisiju u kojoj će ugostiti kolege sportiste. Oni će pričati svoje životne priče, a kako je Rađen rekao "to će biti priče šampiona".

- Do sada smo snimili 8 epizoda, sada ćete moći da slušate priče šampiona i da gledate mene kao voditelja - rekao je Nikola za Prvu.

1/5 Vidi galeriju Nikola Rađen Foto: Printscreen, Printscreen/Instagram, ATAIMAGES

Podsetimo, bivši vaterpolista, koji se krajem prošle godine razveo od druge supruge Milice Ristić, kaže da je slobodan.

Nikola je u prvi brak stupio sa pevačicom Anom Kokić, sa kojom ima dve ćerke, a u drugi brak je ušao sa njenom koleginicom Milicom, sa kojom ima sina.

Rađen je ostvario brojne uspehe kao vaterpolista, ali do toga je išao teškim putem punim odricanja.

- Meni ne fali ni izlazaka ni bančenja. Imali smo slavlja, uspeha, mnogo lepih uspeha. I reprezentacija i klubovi. Sve smo to zajedno doživljavali. Pa i kao ponosni očevi, šampioni, supružnici... - rekao je Rađen pre izvesnog vremena za Republiku.

Foto: Kurir

Tada je progovorio i o svom ljubavnom statusu.

- Slobodan sam. Što se mene tiče, fizički izgled je jako bitan, intelekt je jako bitan, harizma. Energija najbitnija. Zbog razgovora, šale, društva... Iz osnovnih stvari se rađa hemija. Može da bude boginja, a da je prazna... Nisam siguran sad da sam spreman za neku ozbiljnu vezu - rekao je Rađen.

Kurir/Blic