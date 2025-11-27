Slušaj vest

Filip i Madlena Cepter su pre nekoliko dana glamuroznim veseljem proslavili svoje rođendane, pošto su oboje rođeni u novembru.

Oni su slavlje organizovali u Palati umetnosti Madlena, a među stotinak uvaženih zvanica iz svih sfera društvenog života na svečanoj večeri našli su se i Lepa Brena, Slobodan Boba Živojinović, Vesna de Vinča i mnogi drugi.

Kako smo saznali od izvora sa samog događaja, ova rođendanska zabava bila je jedna od najluksuznijih i najskupljih ikada organizovanih u srpskoj prestonici, a krem de la krem zabavljao je, ni manje ni više, nego simfonijski orkestar.

Na bogatom meniju tokom svečane večere našle su se vrhunske delicije raznih svetskih kuhinja, a sve je oduševila i luksuzna ogromna crna torta sa zlatnim detaljima. U trenutku kada je donesena torta, operski pevač Nikola Mijailović im je otpevao i rođendansku pesmu, a zatim je usledio i Filipov i Madlenin ples, što je oduševilo sve prisutne. Dok su zvanice večerale, sve vreme je svirao simfonijski orkestar, koji je bio specijalno angažovan za ovu svečanu priliku.

Inače, Filip (Milan Janković) poznati je preduzetnik i jedan od najbogatijih Srba, koji je osnovao kompaniju "Cepter", a Madlena je osnivačica pozorišta "Madlenijanum" i poznata je po humanitarnom radu.

Pre tri godine proslavili su 50 godina braka, a pošto nikad nisu imali biološke dece, oni su 2000. godine usvojili ćerku Emu, koja je danas centar njihovog sveta. Ona je vrlo aktivna na društvenim mrežama, gde deli detalje iz svog luksuznog života, pa tako obilazi mondenske destinacije, studira psihologiju u Londonu, a i srećno je zaljubljena.

- U naš život ušla je jednog decembarskog dana 2000. godine i odmah se ugnezdila u naša srca, gde je otvorila prostor koga tu ranije nije bilo. Lepo je kad čovek može da se ostvari kao stvaralac, pa da zatim postane roditelj, a još je lepše kada možete da ispravite nepravdu i umesto bola stvorite - ljubav. Meni se dogodilo i prvo i drugo - rekla je Madlena jednom prilikom za medije.

