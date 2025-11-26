Slušaj vest

Pevačica Snežana Babić Sneki imala je želju da napravi koncert u beogradu, ali do toga nije došlo. Ona je otkrila da je pre dve godine kontaktirala ljude iz MTS dvorane, ali nikako nije mogla da dobije termin, jer, kako joj je rečeno, ništa nije bilo slobodno.

- Mnogo, mnogo je ljudi zainteresovano za moj koncert, ja stvarno moram da kažem da sam ja pre dve godine kontaktirala ljude iz MTS dvorane i nije bilo slobodnih termina. Ja sad ne znam da li ih imaju, nismo dalje kontaktirali. Iz kojih razloga je to tako, ja zbilja ne mogu to sada da kažem. Nadam se da će u nardenih 5, 10, 15, 20 godina naći neki termin i za Sneki, pa ćemo napraviti neki koncert - rekla je pevačica za "Srbija showbizz".

Podsetimo, Sneki je nedavno govorila o Marini Tucaković i otkrila da joj je upravo ona predvidela veliku karijeru.

- Imala sam privilegiju i čast da je poznajem, da poznajem onaj njen divan i širok osmeh kada je otvarala vrata svog stana u kojem su bili dobrodošli svi, ne samo s ovih prostora, nego i iz regiona. Zadužila je mnoge - govorila je Sneki i nastavila:

-Ono što je mene fasciniralo kod Marine, osim tog njenog prepoznatljivog osmeha, je taj njen poseban rendgen. Kad uđeš kod nje, odmah prepozna da li ćeš ti biti zvezda ili ne. Kada sam došla kod nje, pogledala me i rekla: "Ti ćeš biti zvezda, sedi malo da popričamo". Bila je vanvremenska žena, puna dobrote i energije i volje da svakome pomgne - izjavila je pevačica.

- Zbilja sam ponosna na našu saradnju i mislim je ona tu sa nama i da će njeno delo živeti dugo - poručila je na kraju Snežana Babić u emisiji "Premijera - Vikend specijal".