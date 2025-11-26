Slušaj vest

Nakon što je na društvenim mrežama objavljena fotografija iz bolnice na kojoj se vidi bivša voditeljka Kija Kockar, ona se javno oglasila i poručila da je dobro, uz napomenu da je pred njom uskoro planirana medicinska intervencija.

Kija, koja je poslednjih nedelja u žiži javnosti zbog sukoba sa bivšom prijateljicom i pevačicom Kaćom Živković, objasnila je putem Instagrama da nije hospitalizovana, već da je bila na rutinskoj kontroli i vađenju krvi, demantujući glasine da je završila u bolnici.

Kija Kockar Foto: Printscreen Instagram

"Kao prvo, ja nemam nikakvu javnu dramu. Drugi je imaju i nije im svejedno. Kada govoriš istinu, kao ja, ne moraš svaki put da je ponavljaš, a kada govoriš laž, moraš, da bi zapamtio sve što si slagao. Samo da se niko ne prevari da sam zaboravila niske udarce, kao na primer to da nemam porodicu, znamo svi na šta je ona mislila, kao i na sve izrečene laži. Na ovome se sigurno neće završiti, a tri tačke sam stavila samo zato što imam pametnija posla", poručila je Kija, aludirajući na Kaćinu raniju izjavu da „energetski vampiri isisavaju život iz nje“.

Kockareva je zatim otkrila da je pred njom zahvat koji je zakazan još pre nekoliko meseci, te da nema nikakve veze sa aktuelnim medijskim prepucavanjima.

Kija Kockar Foto: Printsceen/Instagram

"Hvala na brizi, divni ste. Morala sam rano da vadim krv i da uradim analize koje sam zakazala dosta ranije, pre ovih ‘ad hok’ naslova u poslednjih nekoliko dana. Još pre nekoliko meseci novinarima i voditeljima koji su me zvali u emisije i podkaste rekla sam da ne mogu da dođem, jer imam nešto što moram da obavim kada se vratim sa putovanja, nešto što mi je važno. Za nedelju dana imam jednu proceduru, odnosno operaciju i molim vas da ne pravite nikakve drame, a posebno da ne uvlačite tuđa imena koja nemaju nikakve veze sa ovim. Ovo je nešto što sam pažljivo isplanirala pre nekoliko meseci sa svojom doktorkom, a ono što mi je u ovom trenutku najbitnije jeste da se fokusiram na to i da se fokusiram na fakultet. Bilo je super u Madridu, hvala vam unapred", poručila je ona, dodajući da je nedavno putovanje proteklo sjajno.

Majka Kije Kockar progovorila o ćerki i pobedi u rijalitiju

Nadica Zeljković, majka Kije Kockar, prokomentarisala je svoje učešće i pobedu u "Zadruzi", a onda se dotakla ćerke. Pobedu u ovom rijaliti šou programu su odnele i ona i njena ćerka.

Nadica Zeljković se prisetila svog takmičenja u "Zadruzi", gde je i odnela pobedu.

1/12 Vidi galeriju Nadica Zeljković, pobednica Zadruge 4 i majka Kristine Kockar, penziju je dočekala u restoranu u Zrenjaninu u kom radi više decenija, a sada je za Blic govorila nikad iskrenije o svom životu, ćerki, poslu, ali i rijalitiju, u kom je je branila kako svoje ime, tako i ime svoje naslednice Foto: Printscreen/Pink, Printscreen RED tv, Damir Dervišagić

- Trudila sam se da ne komentarišem mnogo, jer sam smatrala da ti mladi ljudi moraju da se istaknu. Mislila sam da treba da se pokažu. Ja sam bila Nadica konobarica, ali sam znala šta je rad fizički, pa sam shodno tome, imala jasniji uvid o tome šta je život. Isto tako, majka sam Kije Kockar, koja je bila pobednica ''Zadruge 1'', ali znam da nikada nismo bile sponzoruše, prodavačice ljubavi i dužne nekome, a ostalo što su učesnici pričali, neka su.

Kurir.rs

Kija Kockar o intimnom snimku Milana Miloševića: