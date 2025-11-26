Slušaj vest

Bivša rijaliti učesnica, Zorica Dukić, povukla se iz javnosti prethodnih godina i o njenom životu se zna samo preko mreža. Ona je poznata po atraktivnom izgledu, a sada se odlučila na veliku promenu i nakon mnogo godina izvadila je biopolimer iz usana.

Zorica je na svom Instagramu objavila fotografiju nakon intervencije koju je, kako ističe, dugo planirala.

- Dve nedelje nakon intervencije - vadila sam biopolimer iz usana. Dve godine unazad sam se raspitivala i donosila odluku kome ću dati poverenje. Usne su još uvek otečene, ali razlika je i sada velika. Donja usna mi više ne ide ka bradi kada govorim, vizuelno su manje, a pravi rezultat će doći za dve nedelje - napisala je Zorica uz fotografiju na kojoj pokazuje kako trenutno izgleda.

Progovorila o prostituciji

Podsetimo, Zorica je svojevremeno otkrila da li su je ikada povezivali sa prostitucijom zbog učešća u rijalitiju, Dukićeva je tada odgovorila:

- Kada sam usla u četvrtu sezonu "Parova", zatekla sam se sa pojedinim imenima i prvo veče sam sebi napravila velike probleme. Oni su tada rekli da sam pljuvala taj rijaliti, ali ja sam pljuvala učesnice. Bilo me je zaista sramota. Kao da sam pala sa kruške. Tokom boravka sam se stalo preispitivala da li je ljudi gledaju kao jedinku, pojedinca i vide moje kvalitete i mane, ili kao jednu celinu. Tada je više bilo devojaka sumnjivog morala. Istina je da sam dolazila u situaciju, da kada se nalazite u nekom intelektualnijem okruženju, bude vas stid i sram da kažete da ste bili u rijalitiju. Nažalost odmah to povezuju sa tim.

Inače, Zorica je nedavno govorila o svom bivšem partneru sa kojim je pobedila u rijalitiju i istakla da o njemu ima samo reči hvale.

Obogatila se nakon rijalitija

Podsdetimo, Zorica Dukić nakon završetka rijaliti karijere odlučila je da uplovi u biznis vode kao i njen nekadašnji dečko Miloš Vuković Riki sa kojim je podelila nagradu od 250.000 evra koju su zajedno osvojili pobedili u prvoj sezoni "Parova".

Zoricu je javnost imala prilike kroz rijaliti da upozna kroz kontroverzne veze sa Gastozom, ali zanosna brineta je odlučila da okrene novi list i da se posveti poslovnom životu, te je vrlo brzo postala dinarska milionerka.

