Pevačica Katarina Živković otvoreno je govorila o spletkama i sabotažama na estradi, otkrivši da je jedna od osoba sa kojima je imala neprijatno iskustvo bila Neda Ukraden.

Gostujući u emisiji kod Ognjena Amidžića, Katarina, koja je ranije prolazila kroz nasilje od strane bivšeg partnera, odgovarala je na nizu provokativnih pitanja. Najviše pažnje izazvao je trenutak kada je trebalo da otkrije ko ju je sabotirao tokom karijere.

Na pitanje: „Da li možeš da kažeš koja te je pevačica sabotirala na Grandovom festivalu uz obrazloženje da si premršava?“, Katarina je odmah izgovorila ime.

"Nisam sigurna da li treba da izgovorim njeno ime… U pitanju je Neda Ukraden. Da, ona mi je dala nula bodova jer sam bila premršava za njen ukus. Ali mislim da nisam, može Neda sama da me pogleda i da vidi da nisam", rekla je Katarina, što je iznenadilo prisutnu publiku.

Pevačica je dodala da se kroz godine susretala sa kritikama i pritiscima, ali da je ova situacija jedna od onih koje pamti najduže.

U nastavku emisije dotakla se i teme svog odnosa sa Kijom Kockar, naglasivši da, uprkos pomirenjima o kojima se spekulisalo, do njihovog zbližavanja posle javnog sukoba – neće doći.

Drama Kaće i Kije

Podsetimo, nakon što je Kija otkrila ko je partner Katarine Živković sa kojim ima dete, ovaj sukob ne jenjava. Svakodnevno svedočimo kako jedna o drugoj piše javno stvari koje je trebalo da ostanu među njima.

Nakon otkrivanja identiteta njenog partnera Kaća izjavila da je Kija bila ljubavnica oženjenom žandarmu.

- Hvala svima na savetima da ćutim i budem dostojanstvena, znam da ste dobronamerni i da mi želite dobro ali meni je zaista žao, ja to ne mogu. Za mene je dostojanstvo kada branite vaše i kada ne date na vašu porodicu koju ste vi birali takvu kakva jeste. Ja sa svoju birala, ona je za mene svetinja. Trudila sam se svih ovih godina da privatnost sačuvam za sebe dok ona nije rešila da progovori iako su svi znali ali su poštovali moju želju da se ne eksponiram, i stojim iza svih svojih reči i odluka.

