Nakon što je Željko Mitrović saopštio da će u Pink korporaciji uslediti talas otkaza,njegovu odluku podržala je i supruga Milica Mitrović, koja se prvi put oglasila danas.

Ona je otkrila i jednu važnu novost – da će se od 1. decembra na Pinku emitovati nova domaća serija.

Dele se otkazi

Objava o rasformiranju ansambla Odeon teatra pokrenula je brojna pitanja, pa se javnost pitala ko bi još mogao da se nađe među onima koje je Mitrović označio kao “nelojalne”. Posebnu pažnju izazvalo je pitanje da li će se na televiziji zadržati prepoznatljiva voditeljska i reporterska imena.

Sanja Marinković, koja je takođe bila deo Odeon teatra, nije želela da komentariše dešavanja na Pinku. Ipak, sve ukazuje na to da ne samo što će ostati deo ružičaste kuće, već ju je Milica Mitrović sad označila u okviru najave novog projekta – serije “Nasledstvo”.

Time je jasno stavljeno do znanja da Marinkovićeva aktivno učestvuje u daljoj realizaciji programskog sadržaja.

"Ne smem da se oglašavam"

Sanja Marinković se oglasila samo jednom povodom odluke Mitrovića, ali ne i povodom novog poslovnog poduhvata.

"Ako me zovete u vezi Odeona, mi ne smemo tim povodom da se oglašavamo dok Željko ne izda saopštenje. On će uskoro da se oglasi i sve će saopštiti ne brinite. Vrlo rado bih dala izjavu, ali sada sve mora da ide preko Pink Media Grupe i mi ne smemo mimo toga", ljubazno je poručila Sanja za domaće medije.

