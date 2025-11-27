Slušaj vest

Misterija imanja pokojnog Damira Dokića, oca naše proslavljene teniserke Jelene Dokić, u mestu Vrdnik na Fruškoj gori i dalje intrigira javnost. Ekipa Kurira obišla je nekada velelepnu kuću u kojoj je živeo otac jedne od najpoznatijih sportistkinja regiona koji je preminuo u maju ove godine. Prizor koji nas je tamo dočekao izaziva tugu, nelagodu i niz pitanja bez odgovora.

Nekada reprezentativno domaćinstvo, smešteno tik uz glavnu ulicu, danas je gotovo potpuno zaraslo u šiblje i korov. Stari limeni kapak na kapiji jedva visi na šarkama, koševi i vratanca od strujomera su zarđali, dok je dvorište obraslo do te mere da je teško i pretpostaviti kako je imanje nekada izgledalo. Tišina koja ga obavija, uz povremeno šuškanje vetra kroz visoku travu, stvara utisak napuštenosti koji, kako kažu meštani, ledi krv u žilama.

- Damir je imanje kupio od poštenog čoveka pre skoro dvadeset godina. Bio je ponosan kada je došao ovde. Svi smo mislili da će od imanja napraviti pravu oazu, ali... Život piše čudne priče - kaže jedan od starijih meštana, koji se seća vremena kada je Damir obilazio čaršiju i razgovarao s komšijama.

18 hektara najluksuznijeg kompleksa sadrži sve o čemu drugi mogu samo da sanjaju

Prema dostupnim podacima, imanje se prostire na čak 18 hektara, dok sama kuća ima impresivnih 540 kvadratnih metara i pet hektara okućnice. U njoj se nalazi šest prostranih soba, pet kupatila, sauna, teretana, sala za bilijar, tri garaže i tri terase s kojih se nekada pružao pogled na uređene travnate površine.

Nekadašnja organizacija imanja bila je na nivou pravog evropskog domaćinstva visokog standarda: funkcionalna rasveta duž celog kompleksa, ribnjak s pažljivo uređenim obodima, teniski i košarkaški teren, vinski i rakijski podrum dužine oko 40 metara, štala s koralom i četiri boksa za konje.

Danas, međutim, sve to stoji u polumraku zarasle prirode, nalik na scenu iz filma u kom je vreme stalo.

Dokić o životu na imanju

Damir Dokić je 2016. godine govorio o svom imanju i tada je otkrio da se sve više povlači iz javnosti.

- Povukao sam se. Obrao sam voćnjak ovde, kajsije, jabuke... sada će i dunje da stignu. Voće prodajem za rakiju. Od toga ne može da se živi. Živim od starih zaliha... krckam - rekao je tada, pokazujući da se oslanja na jednostavnije, povučenije dane daleko od svetla javnosti.

Dokić je sahranjen u Vrdniku, a na ispraćaju su bili njegov sin Savo Dokić i nekoliko bliskih prijatelja. Njegova ćerka Jelena, koja živi u Australiji, nije prisustvovala očevom ispraćaju na večni počinak, ali je poslala cveće i ličnu poruku.

Meštani danas ne kriju da im je teško da gledaju kako imanje, koje je nekada privlačilo pažnju svakog prolaznika, polako nestaje u vegetaciji i vremenu.

- Šteta. Bilo je to lepo domaćinstvo, baš lepo. Sada samo muk - kaže komšinica koja u blizini živi decenijama.

Šta će biti sa imanjem Damira Dokića, ostaje nepoznanica. Za sada njegova sudbina ostaje zarobljena u tišini i korovu koji ga polako preuzima. Jer dok jedni tvrde da je imanje prodato, drugi to demantuju, a porodica ne želi u javnosti da govori o tome.