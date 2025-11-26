Slušaj vest

Rijaliti učesnica Miljana Kulić razotkrila je Nenada Macanovića Bebicu i ispričala kako je znao za sve afere Teodore Delić, ali da je veridbom hteo da je zadrži.

Miljana je za vreme jedne debate u "Eliti" razotkrila Bebicu i ispričala kako je znao za sve afere koje je Teodora imala, uključujući i aferu sa taksistom, ali da je ipak odlučio da je veri i time sve zataška.

Kulićeva je otkrila da ima problema sa zdravljem, tačnije sa peskom zbog čega se stalno držala za stomak, pa razotkrila svog bivšeg dečka.

- Znajući da je sa Filipom i za sve njene afere, na sve to on je nju verio. Zašto si verio ovu ku*vetinu kako je gledaoci nazivaju, kada si video šta se dešava prethodnih osam nedelja - vikala je Miljana.

Delićeva je bacila oko na Đukića još pre rijalitija, a sada je Kulićeva otkrila kako očigledno nije samo Teodora imala plan već i Bebica.

Ipak, njegov plan nije prošao uspešno nakon što je Teodora raskinula veridbu i nastavila dalje sa Filipom.

Terza tvrdi da Bebica ima dug

Sinoć je došlo do novog haosa, a Bebica je ponovo bio jedan od aktera. Naime, tokom proslavljanja slave Aranđelovdan, Borislav Terzić Terza je upao u žučnu svađu sa Teodorom Delić, jer je tvrdio da je imao odnose sa njom prošlog leta, dok je njen tadašnji dečko, Bebica, gostovao u emisiji Narod pita.

Terza je urlao iz sveg glasa tvrdeći da su i on i Filip bili intimni sa Teodorom, koja je sve poricala, a Bebica je pokušavao da je odbrani pa je ubrzo i sam postao Terzina meta.

Prilikom svađe sa Nenadom Terza je izgovorio da je Bebica napolju navodno dužan 50.000 evra, te da ga čeka isplata ovog velikog duga odmah po izlasku iz rijalitija.

