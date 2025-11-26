Slušaj vest

Pevačica Marija Šerifović godinama je u samom vrhu na estradnom nebu, a prekretnica u njenoj karijeri bila je 2007. godine kada je donela pobedu na "Evroviziji". Ipak, slava joj nije udarila u glavu i ne smatra sebe velikom zvezdom, već je otkrila ko je za nju zapravo zvezda.

Marija je neko ko uvek kaže šta misli, a tako isto nema problem da hvali dobre pevače, pa je otkrila koga smatra najvećim zvezdama na sceni.

- Ono lično kako ja osećam, prvo se ne dira u Lepu Brenu, a onda se ne dira u Olivera Dragojevića. Ovaj mučeni Balkan veću zvezdu nije imao, niti će je imati – rekla je Marija i dodala:

- Ja sam ta generacija, Brena je bila super star kada sam imala sedam, deset godina. Meni je Lepa Brena privatno to, a i poslovno. Svako ko uspe ili makar pokuša da ponovi takav uspeh. Ali mislim da ne može, nismo geografski-politički sklopljeni da imamo takve potencijale. Tako da, Brena i Oliver, to je to - istakla je ona.

Zašto je Verici zabranila da peva

Takođe, Marija je jednom prilikom potkačila kolege koje nastupaju u poznim godinama života. Ona je tada otkrila i da je svojoj majci Verici zabranila da nastupa.

- Ja se divim nekim mojim kolegama. Meni je strašno kad vidim - sedi poluživ, umoran, ne liči ni na šta i peva. Pa ako nisi zaradio za sve te godine... Ne znam šta da kažem. Neka sadi cveće ako mu je dosadno. Evo moja majka Verica, dao bog, zna da peva, lepo peva. Evo, sad prvi put javno govorim o tome. Ja sam joj rekla: "Verice, nećeš više da pevaš." I bilo joj je teško. Odgovorila mi je da hoće da ima svoje pare, da ne želi da zavisi od mene. Ja sve to razumem - rekla je ona tom prilikom i dodala:

- Rekla sam joj: "Majko, moji novci su u sefu nekom, negde, u kovertama. Samo lepo odeš, uzmeš i živiš kako želiš."Mnoge njene kolege su je osudile i kritikovale zbog izrečenog stava, a još više su joj zamerili ljudi na mrežama, koji su bili besni zbog toga, među njima je bilo i dosta njenih obožavalaca.

