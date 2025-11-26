Slušaj vest

Domaće ličnosti imaju dosta poroka ali većina njih to vešto krije. Međutim, ima i onih koji se ne stide da govore jer smatraju da su i oni samo obični ljudi koji imaju pravo na greške.

Pevačica nikad nije krila da je vodila dugu i tešku borbu sa nikotinom. Ona je želela da ostavi pušenje, a onda se uzdala u snagu volje, ali kako to nije uspelo morala je da se podvrgne raznim tretmanima. Za sada ne govori da ima probleme, a da li će se ponovo vratiti duvanskom dimu kao više puta do sada, ostaje nam da vidimo.

Ana Nikolić Paparaci su Anu mnogo puta uhvatili sa čašom u ruci, zbog čega je često na meti kritika javnosti. Ona čak i ne krije da voli da popije koju više, a kako je sama rekla, uskoro će to prestati da radi jer kreće post.

"Pijem retko, ali pijem. Naravno da popijem koju čašicu više, pa neću valjda da pijem vodu? Leti volim da se rashladim šampanjacem, a zimi pijem crno vino", rekla je Ana jednom prilikom.

Folkeru je kocka bila velika opsesija is trast, a pre nekoliko godina je upravo zbog nje upao u finansijske dugove i pukao milione.

"Došao sam u situaciju da se vadim, da sam ušao u finansijsku krizu zbog kocke... Ja sam kockao koliko sam imao. U jednom trenutku sam presto da kockam. Kocka je mnogima uništila život. Imam sreću što imam dobar posao, stalno sam zarađivao, pa nisam osećao da sam prokockao", rekao je on jednom prilikom.

Lukas je gostujući u jednom podkastu otvoreno govorio o konzumiranju nedozvoljenih supstanci, te otkrio kako je reagovao kada je saznao da mu je sin krenuo stranputicom.

Pevač i rijaliti zvezda Era Ojdanić vrlo često popunjava novinske naslove svojim akcijama usmerenim ka lepšem polu. Eri su se pripisivale brojne afere, a na Jutjubu se mogu pogledati brojni snimci Ojdanićevih ljubavnih pokušaja. U više navrata je izjavljivao da su žene njegova droga, a čak su ga optuživali i za vezu sa maloletnicom.

Pevač takođe javno govori o svojim porocima.

"Imam dva poroka - motore i piće. Ne mogu da lažem ljude i da kažem da neću više da pijem. Naravno da ću da pijem. Rodiće mi se još neko dete a ja ne mogu da pijem. Nikad nisam bio zavisnik od narkotika. Osećam se bolje nego ikad otkako to ne uzimam. Je l’ trebalo da kažem da nisam to radio? Ne! Jesam. Sam sam jeo go*na i sam sam kriv. Nikad nisam rekao da je to dobro i ja to ne preporučujem drugima", rekao je on.

Dara, koja inače ne pije i ne puši, jednom prilikom je otkrila da je zavisna od tableta.

"Ja sam toliko luda prirodno da ne treba ništa ni da me spušta, ni da me diže. Moj jedini porok, ako bih mogla da kažem, jeste tableta za spavanje, zato što sam non stop pod adrenalinom i ne spavam", priznala je pevačica.

Milić Vukašinović nakon amputacije noge često je isticao koliki je zavisnik od se*sa. On je redovno na društvenoj mreži Tviter izbacivao objave čija tematika je uglavnom se*sualne prirode, prenosi je naš list.

