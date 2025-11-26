Slušaj vest

Mnoge javne ličnosti domaće estradne scene u jednom periodu svog života bile su sa druge strane zakona i zbog toga su neki od njih završili u zatvoru.

Aca Lukas

Aca Lukas je bio uhapšen tokom "Sablje" i osuđen na četiri meseca zatvora zbog neovlašćenog posedovanja pištolja.

- Pištolj mi je bio u spavaćoj sobi, u ženinoj tašni. Kad je policija došla i pitala me da li u stanu imam nešto od oružja, odmah sam ga izvadio i predao im. Napravili su zapisnik i odveli me u Centralni zatvor - prisetio se pevač, koji je jednom prilikom otkrio sve detalje.

Bora Čorba opljačkao kuću

Bora Đorđević tokom svojih mladalačkih dana pljačkao je bogate kuće i tim novcem sa prijateljem kupovao instrumente. Kada su ih uhvatili prebačeni su u istražni zatvor, gde je Bora proveo sedam dana.

- Bora je s roditeljima otišao iz Čačka kada je imao 17 godina, morao je jer smo obojica bili isterani iz gimnazije. Naime, da bi tada kupili savremene instrumente, nas dvojica smo ukrali novac u jednoj čačanskoj kući u Obilićevoj ulici. Kada smo nabavili gitare i čuveno pojačalo “Maršal” koje Bora često pominje, brzo su nas otkrili. Novac smo morali da vratimo, a sa školovanjem u Čačku smo se obojica pozdravili. Ja sam nastavio u Gornjem Milanovcu, a Bora se posle tog neviđenog skandala sa roditeljima Nerandžom i Đokom I sestrom Jelenom preselio u Beograd. Roditelji su nam bili ugledni ljudi, Borina majka je bila profesor književnosti, a otac stručnjak u vojnoj fabrici. I ako Bora danas u Čačku nema bližih rođaka, on zna da u rodnom gradu ima brojne prijatelje koji ga čekaju - ispričao je jednom prilikom dr Savić, inače njegov dobar prijatelj.

U zatvoru zbog radne dozvole

Sinan Sakić proveo je tri dana u švajcarskom zatvoru, bez prava na advokata i telefonski poziv, i to zato što nije imao radnu dozvolu. Pored Sinana u sličnoj situaciji našle su se i pevačice Jana Todorović i Tea Tairović.

Ćola hapšen zbog deviza

Sredinom osamdesetih, u jeku najveće slave, uhapšen je Zdravko Čolić na aerodromu u Ohridu kad mu je u džepu nađena poprilična svota deviza.

- Bio sam neka vrsta menadžera i čoveka koji je imao određena uložena sredstva u oblasti telefonije, a šira javnost je saznala da se bavim malom privredom tek kada sam uhapšen u Ohridu zato što sam kreditna sredstva pretvarao u devize. Devize je tada bilo jeftinije kupiti u Makedoniji nego u Beogradu i Zagrebu - ispričao je tom prilikom pevač.

- Bilo je vrlo neprijatno. Ljudi su kupovali devize u tim albanskim selima. Pratili su me sve vreme jer šta ja radim tu u februaru kad nema ni koncerata, ni turista... A ja natovaren u grombi kaputu, kao u pesmi Bijelog dugmeta, i oni me sačekaju i uzimaju mi sve devize. Kasnije je Ante Marković uveo legalnu kupovinu deviza i da sam sačekao osam meseci, ne bi do tog hapšenja ni došlo. Ali to su bile čiste pare, nikakva "crna lova" - istakao je Čolić, pa otkrio kako su ljudi reagovali na pomenutu situaciju.

- Prvi dan sam bio u kancelariji kod načelnika. Poštovan sam. Voda i pljeskavica. Onda sam poslat u hotel da prespavam, a ujutru bih dolazio na razgovor. Ceo dan traje razgovor, od osam ujutru do osam uveče. To je bila vrsta pritvora sa tolerancijom. Posle tri dana, pušta me istražni sudija i branim se sa slobode. Na smenu su ulazili ljudi da prate suđenje, na uvodnoj reči jedni, pa oni izlaze da uđu drugi da saslušaju odbranu i na optužnicu dolazi treća grupa ljudi. Kada bi dolazili na suđenje, neki bi vikali: "Kriv je, osudite ga", neki drugi su vikali: "Gde ste osudili čoveka, pa svi kupujemo devize?" I, naravno, da dođe Ante Marković i donese zakon da svi možemo kupovati devize - kazao je tada Čola za Telegraf.

Alkoholisani za volaom

Zbog vožnje u alkoholisanom stanju iza rešetaka našli su se Džej Ramadanovski, koji je pola detinjstva proveo u popravnom domu, Ana Nikolić i Danijela Vranić.

Reper Stefan Đurić Rasta uhapšen je pre tri godine zbog posedovanja narkotika.

