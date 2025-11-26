Slušaj vest

Rijaliti učesnik Luka Vujović pre ulaska u ''Elitu 9'' slao je poruke Maji Marinković, ljutoj rivalki njegove verenice Aneli Ahmić, saznaju mediji.

Već neko vreme se spekuliše da se Luka Vujović i Maja Marinković simpatišu, a nakon što je Lepi Mića otkrio da tajno komuniciraju preko zajedničkog prijatelja, pojavile su se i nove informacije o njihovom odnosu.

Bivša devojka Lukinog najboljeg druga otkrila je za medije da se Vujović nabacivao Marinkovićevoj neposredno pred ulazak u ''Elitu 9''.

1/5 Vidi galeriju Aneli Ahmić i Luka Vujović Foto: Antonio Ahel/ATAIMAGES, Printscreen YouTube

Iznela svoju stranu priče

- Luka odavno merka Maju Marinković, čak joj je pred ulazak u rijaliti slao poruke na koje je ona istog časa odgovarala. Sedela sam sa njim i mojim bivšim dečkom u jednom kafiću kada se Luka hvalio da će kad-tad smuvati Maju. On uopšte nema emocije prema Aneli, veridba je bila samo farsa. Skupljao je jeftine poene i dobio besplatnu kartu za ulazak u novu sezonu dok je verenicu nazivao pogrdnim imenima - kaže bivša devojka Lukinog druga za medije i dodaje da je Vujović smislio kada i kako da šutne Aneli.

- Pričao je da će oko Nove godine završiti svaku priču sa Aneli, da li se predomislio - ne znam. Čini mi se da se i Maja zagrejala za njega. Znamo svi da voli zauzete momke. Ne bi me čudilo da do kraja uđu u vezu, ali teško da i ta priča može da opstane - zaključila je.

kurir / informer

