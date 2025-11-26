Slušaj vest

Filip Đukić nekoliko puta u "Eliti 9" pominjao je da postoji za njega specijalna devojka izvan rijalitija. Istakao je da se nada da će ga sačekati i sa njim uploviti u ljubavnu vezu nakon završetka "Elite".

Đukić je njoj više puta tokom radio-emisije "Amnezija" posvetio pesmu, što je i danas uradio.

- Meni je ovo jedna od omiljenih pesama i omiljena pesma moje drage osobe. Ako podrška može ovo da baci na stori, a Mateja da pošalje - kazao je Filip.

Anita razotkrila identitet Filipove devojke

U toku emisije "Pitanja novinara" Anita Stanojlović je obelodanila više detalje o Filipovoj "specijalnoj devojci" i otkrila da je Filip čekao da se ona vrati iz Amerike, zbog čega su se njih dvoje žestoko posvađali.

Mnoge je interesovalo o kome se to radi, a upravo je u toj emisiji i otkriveno njeno ime. Naime, radi se o mladoj pevačici Lores, koja je na društvenim mrežama mnogima privukla pažnju svojim atraktivnim izgledom i stilom.

1/5 Vidi galeriju Filip Đukić Foto: Boba Nikolić

"Neću da odgajam tuđu decu"

Podsetimo, u rijalitiju "Elita" voditeljka je nedavno pročitala pitanje koje je bilo za Filipa Đukića, na on je rekao nešto što je odmah pokrenulo lavinu komentara.

- Koliko loš čovek treba da budeš da si mesecima u šemi sa Anitom koja ima dete, a onda onako govoriš o ženama koje imaju dete - glasilo je pitanje.

- Ništa loše nisam rekao, nego da je moj stav da neću da živim sa ženom koja ima dete. Šta ima ko da se vređa jer je to moj stav? Je l' sam trebao da je lažem i šutnem je kad izađemo? - govorio je Filip.

1/5 Vidi galeriju Filip Đukić je trenutno u žiži javnosti zbog prisnosti s Anitom Stanojlović Foto: Sonja Spasić, Printscreen/Instagram, Printscreen/Pink

- Ja to znam i ne bih se viđala sa tobom da mi je to smetalo. Ispada kao da žene koje imaju dete ne treba da imaju druge partnere i budu prihvaćene - rekla je ona.

- To je moj stav. Mene boli uvo što sam u rijalitiju. Ja pričam šta mislim i neka se vređaju, neću da odgajam tuđu decu i šta je tu loše? Neću tuđe dete, hoću svoje - poručio je Đukić tad.

Poslušajte zanimljvosti o estradnjacima: