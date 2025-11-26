Slušaj vest

Bivša rijaliti učesnica Aleksandra Nikolić i Milovan Minić su tokom učešća u rijalitiju prošli burne faze, a danas, kako kažu uživaju.

Aleksandra ističe da je u prethodnom periodu bilo turbulentnih situacija, ali da sada konačno oseća mir.

- Sad sam dobro, bila sam dosta rastrzana. Trebalo mi je vremena, ali evo sad sam super. Sad sam u mirovini, mir, priroda, kuća. Sve je super, ima nekih situacija koje nisu za pohvalu, ali ja verujem i nikad se ne predajem - rekla je Aleksandra koja se osvrnula na svoj odnos sa Milovanom:

- Kao da nikad ništa loše nije ni bilo. Nastavili smo tamo gde smo zapeli. Sa njim je sve super, dobro funkcionišemo, isti smo po mnogim pitanjima. Fokus mi je jedan biznis koji planiram, ne smem da kažem šta je da se ne izjalovi. Posao mi je sada prioritet i dete.

Nije nepoznanica da Aleksandra bije pravnu bitku sa ocem svog deteta, ali detalje nije želela da iznosi.

- Tu nije baš sve okej, ali se nadam da će biti - rekla je kratko, a na pitanje da li se učešće i priča koju je iznela u rijalitiju isplatila za novac koji je dobila, kaže:

- Nije se isplatilo. Ono što sam ja dala nema cenu. Bila sam iskrena, otvorena, ceo život sam dala na tacni. Sve je to iskustvo, ništa se ne dešava bez razloga.

Aleksandra je prokomentarisala i učešće majke Milosave Pravilović.

- Rekla sam joj da dobro razmisli, moja mama je tip kao i ja, da nama niko ne može da govori šta ćemo da radimo i kad nešto zacrtamo tako i uradimo. Rekla sam joj da nije isto 10 meseci i mesec dana koje je ona bila dok sam ja bila unutra. Ona mi je rekla “Ja sam jaka, mogu, pusti me”, ali vidim da joj nije lako, starija je žena. Želim da bude sve najbolje, vole je ljudi. Niko me ne pita za mene, svi pitaju za mamu, obožavaju je žena je iz naroda, prirodna. Nisam bila oduševljena što ulazi - rekla je Aleksandra i dodala:

- U početku kada je ona ušla, malo sam primetila da su je ismevali, ne znajući da je ona žena borac, da je svašta prošla u životu, dosta je i taktična, vidim da neće da ulazi u sukobe.

S obzirom na to da je Milosava javno priznala da joj se dopada Asmin Durdžić, Aleksandra je prokomentarisala mamin izbor.

- Moja mama se šalila, bilo mi je to simpatično, ovo je njen rijaliti, ne mislim da je to ozbiljno ida se on njoj dopao, a i da jeste ja nemam ništa sa tim. Ne mešam se roditeljima u život, to je sve zaj****cija.

Bivša učesnica “Elite” je prokomentarisala i turbulentnu situaciju čiji su glavni akteri Nerio Ružanji i Sita Ahmić.

- Žao mi je što se sve to dešava. Mislim da je on jako mlad i mislim da će da se pokaje što je na taj način želeo da raščisti te neke odnose sa majkom. Trebalo je da to reše na drugi način, ipak je majka majka. I da je imao nekih problema i da je sve istina, Siti to nije drago da sluša. Istinu pravu mi ne znamo i ništa ne možemo da tvrdimo - rekla je Aleksandra i dodala:

- Ne znam ko je tu kriv. Sigurno da je majka želela sve najbolje. Ponekad decu u tim godinama ne možemo kontrolisati, ali generalno smatram da nije trebalo da krene na majku. Ipak je ona njega podigla. Bude mi žao kad slušam njegovu priču, ali ne mogu da sudim, to su škakljive stvari. Meni su sudili mnogi i nisu me žalili, ali ja nisam kao oni.

Aleksandra ističe da joj nijedna rijaliti priča nije vredna pažnje.

- Sve mi je jedna velika nula, ništa mi nije prirodno, ništa mi nije spontano. Sve je ispričana priča, prošla sezona je bila udarnija. Ništa mi ne zadržava pažnju, ništa me ne fascinira. Aneli je sigurno zanimljivo sa bivšim, sadašnjim.

Iako trenutno ne razmišlja o ponovnom ulasku u rijaliti, ipak kaže - nikad se ne zna.

- Nikad ne reci nikad, ali iz ove perspektive ne, jedino neke milione da mi ponude. Imam ja još mnogo toga da kažem što niko ne zna - rekla je ona.

