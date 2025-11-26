Slušaj vest

Cifre koje pevači zarađuju na nastupima već godinama su jedna od glavnih tema u medijima, a pevač Đovani Bajramović otkrio je koliko je popularna pevačica Tea Tairović (29) zarađivala na početku svoje karijere.

– Ima tu puno pevača i svi se smenjuju kad pevamo na tezgi. Ne pevam celu noć, nego imam ekipu pored sebe i svi se vrtimo u krug. Tako ide po svadbama na kojima ugovaram stvari – rekao je on, a potom dodao:

1/9 Vidi galeriju Tea Tairović koncert Foto: Privatna arhiva

– Evo Tea Tairović je nekad pevala za 1.600 evra, sad peva za 20.000 evra. Kod mene je pevala za te prve pare. Mi smo je prvi zvali sa nama da radi romska veselja. Odazvala se uredno, majku njenu sam takođe zvao. Aca Lukas i Cecana veseljima takođe uzimaju velike pare. To se sve ugovara unapred, pa se dođe u hotel i tako dalje. Hoteli sa pet zvezdica, ostalo već sve znate. Oni su tu među prvima i po dijaspori i kod nas. Pored njih poznato je i koliko Jana uzima. Nju ženu mnogo vole jer pravi dobru atmosferu. Voli je narod i zna se i koliko košta. Ako, tako i treba - istakao je Đovani za Grand.

Ima osam naslednika

Podsetimo, Đovani Bajramović nedavno je dobio osmo dete, i to sa osmom suprugom, a ćerki su dali ime Ruža.

Bajramović se do sada sedam puta razvodio, a sa svakom bivšom ženom ima po jedno dete.

- Sedmoro dece imam i čekam osmo. Da ne pogrešim, pošto sam imao problem kada sam u emisiji zaboravio da navedem jedno. Imam šest sinova i jednu ćerku - otkrio je pevač.

1/5 Vidi galeriju Đovani Bajramović Foto: Printscreen

Inače, Đovani je jednog od sinova upoznao tek kada je dete postalo punoletno. On je pričao da je bio mlad kada je dobio sina, te da ga je ostavio jer je bio mlad i lud.

Đovani smatra da je sada dosta, kako je naveo, ovde će stati i više se neće ženiti, a ni proširivati porodicu.

- Sa svakom ženom imam po jedno dete. Ne živim ja 300 godina, uživam. Cilj mi je fudbalski tim. Ne, rekao sam, neću više - rekao je Đovani.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: