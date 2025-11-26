Slušaj vest

Pevačica Rada Manojlović jedna je od retkih sa javne scene koja se nije podvrgla plastičnoj hirurgiji. Pevčica ističe da često dobija sugestije da ode na neku estetsku korekciju.

- Malo sam se bucnula, ja znam svoje mane. Kome god sam se požalila rekli su mi: "Što ne staviš malo filera u bradu", zar nije lakše reći nešto zdravo, počni da treniraš, izbaci ovo ili ono iz hrane, podnesi neku žrtvu. Ako krenemo tako dodaj ovde, nabudži ovde, da sakriješ jedan nedostatak, dodaj nešto drugo, pa glave će nam biti ovolike, ekran će biti mali - istakla je Manojlovićeva.

Rada Manojlović Foto: Nemanja Nikolić / Nenad Kostić, Kurir Televizija, Antonio Ahel/ATAImages

Nedavno je kupila i svoju prvu nekretninu, ali Rada ističe da joj to ne znači mnogo.

- Ne smatram da je to neki uspeh, jeste bitno malo se obezbediti u slučaju da se nešto desi, pa da prodaš jednog dana, ali meni zidovi ništa ne znače, ovde mi je sve što mi treba - rekla je pevačica u emisiji "Premijera".

Estetski hirurg otkrio šta je Rada promenila na sebi

Naime, estetski hirurg Nemanja Petrović nedavno je otkrio šta je pevačica promenila na sebi.

- Rada se nije puno menjala. Ona je nekako zadržala svoj lik. Ono što je ona promenila su usne. Čini mi se nos, ali to je bila minimalna korekcija. I ono što se meni najviše na Radi sviđa, sada se ne vidi, jeste promena na zubima.

Kurir.rs

Ne propustiteStars"ŠTO NE SMEŠ, BIO JE OŽENJEN?" Voditelj presekao Radu Manojlović jednim pitanjem, ona rešila sve sumnje da li joj je dečko bio u braku kada su stupili u vezu
Sequence 01.00_24_00_23.Still003.jpg
Stars"PRIZNALA SAM, ALI..." Rada Manojlović otkrila šta njen tata zaista misli o novom dečku, a evo šta je rekla o svadbi
Rada Manojlović o novom dečku
Stars"PLAĆALA MU JE KOCKARSKE DUGOVE, ŽIVEO JE NA NJEN RAČUN" Urnišu Harisa Berkovića zbog Rade Manojlović, razbesneo jednim snimkom: Sram ga bilo
rada-manojlovic-i-haris-berkovic.jpg
Stars"IMAJU PREKO 75 GODINA I PEVAJU" Rada Manojlović o starijim kolegama, evo šta je rekla za Mileta Kitića i Bekutu
IMG-20250513-WA0159.jpg
Stars"VOZIMO SE DO ZORE, TU JE ON GODINAMA" Rada Manojlović progovorila o ljubavi sa svojim vozačem: Neke stvari su očigledne
Rada Manojlović

 Rada Manojlović za Kurir:

Rada Manojlović za Kurir Izvor: kurir televizija