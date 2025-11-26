Slušaj vest

Pevačica Rada Manojlović jedna je od retkih sa javne scene koja se nije podvrgla plastičnoj hirurgiji. Pevčica ističe da često dobija sugestije da ode na neku estetsku korekciju.

- Malo sam se bucnula, ja znam svoje mane. Kome god sam se požalila rekli su mi: "Što ne staviš malo filera u bradu", zar nije lakše reći nešto zdravo, počni da treniraš, izbaci ovo ili ono iz hrane, podnesi neku žrtvu. Ako krenemo tako dodaj ovde, nabudži ovde, da sakriješ jedan nedostatak, dodaj nešto drugo, pa glave će nam biti ovolike, ekran će biti mali - istakla je Manojlovićeva.

1/5 Vidi galeriju Rada Manojlović Foto: Nemanja Nikolić / Nenad Kostić, Kurir Televizija, Antonio Ahel/ATAImages

Nedavno je kupila i svoju prvu nekretninu, ali Rada ističe da joj to ne znači mnogo.

- Ne smatram da je to neki uspeh, jeste bitno malo se obezbediti u slučaju da se nešto desi, pa da prodaš jednog dana, ali meni zidovi ništa ne znače, ovde mi je sve što mi treba - rekla je pevačica u emisiji "Premijera".

Estetski hirurg otkrio šta je Rada promenila na sebi

Naime, estetski hirurg Nemanja Petrović nedavno je otkrio šta je pevačica promenila na sebi.

- Rada se nije puno menjala. Ona je nekako zadržala svoj lik. Ono što je ona promenila su usne. Čini mi se nos, ali to je bila minimalna korekcija. I ono što se meni najviše na Radi sviđa, sada se ne vidi, jeste promena na zubima.

Kurir.rs

Rada Manojlović za Kurir: