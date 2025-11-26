Slušaj vest

Pevačica Aleksandra Bursać čeka dete sa 10 godina mlađim kolegom Stevanom Sekulićem, za kojeg se udala prošle godine, a sada je pokazala kako izgleda tik pred porođaj.

Naime, Aleksandra uživa u trudničkim danima, a i u drugom stanju nije zapostavila muziku pa je tako sada zapevala sa Stevanom i njihovim kolegom.

Aleksandra Bursać pokazala kako izgleda pred porođaj
Aleksandra Bursać pokazala kako izgleda pred porođaj Foto: Printscreen

Oni su snimili klip za Instagram dok su izvodili jednu pesmu, te smo tom prilikom mogli da vidimo kako Aleksandra izgleda u devetom mesecu trudnoće. Kako se može videti, folkerka blista u drugom stanju i ne skida osmeh sa lica.

Otkrila ime za bebu

Inače, par je otkrio pol bebe i čekaju devojčicu, a Bursać je otkrila i ime za bebu. Takođe, ona neretko pita svoje pratioce za savete kada su trudnoća i majčinstvo u pitanju.

- Moja Kasija ne miruje. Volim da ćaskam sa vama jer ste mi mnogo pomogle što se tiče odabira za bebu. Zanimaju me vaša iskustva, carski ili prirodni uz epidural naravno? - pitala je Aleksandra.

